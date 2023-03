Madagascar: Volley-ball / CCC zone 7 - GNVB contre Saint-Denis Olympique pour le bronze

Les joueuses de la Gendarmerie Nationale Volley-ball (GNVB) retrouvent les Réunionnaises du Saint-Denis Olympique ce jour pour le match de la troisième place.

Une défaite amère. La GNVB a perdu la demi-finale contre Anse Royale des Seychelles au terme d'un tie-break. Les coéquipières de Lilie se sont bien battues jusqu'au bout, mais, il faut le dire, l'arbitrage de la rencontre était très discutable. Les Seychelloises remportent le premier set après une belle résistance des Malgaches par 26 à 24. Les Malgaches arrivent à enlever le second set par 25 à 22. La troupe à Melissa reprend la main après avoir arraché le troisième set par 25 à 23. Les protégées de Honoré Razafinjatovo, motivées plus que jamais reviennent à la charge et remportent facilement le quatrième set par 25 à 15.

Les deux équipes sont à égalité et il fallait les départager au tie-break. Les Seychelloises, plus expérimentées à gérer la pression et un match tendu, ont fini par triompher par 15 à 13. " Nous sommes satisfaits du résultat, car les joueuses ont tout donné et la tactique collective mise en place a fonctionné. Nous avons mené par 17 à14 au troisième set, mais les joueuses ont un peu lâché. Nous avons bien gérer la fin de la rencontre " a souligné, Honoré Razafinjatovo. Et de continuer " Nous allons jouer le match de la troisième place ce jour contre Saint-Denis Olympique.

Peu importe le résultat, la GNVB fait partie des quatre meilleures équipes de la zone 7. Il faut reconnaître que le niveau de cette édition a progressé et nous avons appris de leçons ". La GNVB est de nouveau en action ce matin à 10 heures pour la médaille de bronze. Ce sera le remake des matchs de poule entre ces deux formations. Les Réunionnaises ont remporté par 3 sets à 1 et les Malgaches ont une revanche à prendre.