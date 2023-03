Madagascar: Anjanahary - Un pickpocket agresse au couteau une jeune femme

Un voleur a agressé une jeune femme au couteau à Anjanahary.

La scène s'est déroulée hier après-midi. La victime passait sur les lieux avec son téléphone à la main. Selon des témoins oculaires, le voleur s'est approché et lui a ensuite asséné un coup de couteau, causant une petite entaille. Heureusement, le voleur n'a pas réussi à dérober le téléphone de la victime. L'homme qui a utilisé l'arme blanche a pris la fuite. Les habitants du quartier ont prêté main- forte à la victime. Immédiatement, une course poursuite avec l'agresseur s'est engagée. Le voleur a été rattrapé non loin du lieu de l'agression.

Certains ont reconnu l'homme, il s'agit d'un cambrioleur connu pour des faits de vol et de cambriolage dans le fokontany. Le voleur a été remis aux forces de l'ordre. Les vols de téléphones, portefeuilles et autres effets perdurent, même en plein jour dans la capitale.

De manière générale tous les lieux de grands passages comme sur les arrêts de bus, rues commerçantes et des rassemblements importants connaissent les méfaits des détrousseurs. Les pickpockets opèrent le plus souvent là où il y a beaucoup de monde. Leur mode opératoire est le suivant : les pickpockets scrutent un long moment leur victime et s'approchent d'elle pour commettre leur méfait. Il est conseillé d'être vigilant à chaque instant, et pour les téléphones portables, les autorités recommandent de ne pas les garder à la main lorsqu'ils ne sont pas indispensables.