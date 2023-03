Madagascar: Santé mentale - Une ferme thérapeutique chez les Orchidées Blanches

Le centre médico éducatif " les Orchidées Blanches " a été doté d'un poulailler et des jardins potagers. Les élèves participeront aux activités de la ferme dont l'objectif principal est le bien-être.

Soigner , aider et accompagner grâce au contact avec les animaux et la nature.C'est dans cette optique qu'une ferme thérapeutique a été mise en place au centre médico éducatif " les Orchidées Blanches " qui s'occupe essentiellement des enfants et des jeunes atteints de déficience mentale. Il s'agit d'un poulailler et d'un jardin potager pour les 120 élèves de ce centre dont la cérémonie d'inauguration officielle s'est tenue hier à Androhibe. Les activités de la ferme permettront aux élèves de développer leurs habiletés manuelles tout en les préparant à une insertion professionnelle dans le milieu agricole.

C'est également une initiative à vocation pédagogique grâce au contact avec les différents éléments de la ferme : les animaux et les végétaux. Cela permettra également une adaptation progressive à ce nouvel environnement et un épanouissement personnel. " Les enfants ont appris à aimer s'occuper du poulailler s'ils avaient peur des poules auparavant. Les légumes dans les jardins potagers seront utilisés dans notre cantine. Les épluchures des légumes seront également utilisées pour le compost puisque nous travaillons essentiellement en production biologique. Les surplus de produits seront destinés à la vente pour renflouer notre caisse ", selon le directeur de ce centre, Noah Razanajatovo.

Partenaires

Les enseignants auprès de ce centre ont pu bénéficier d'une formation de trois mois dans le cadre de la mise en oeuvre de ce projet. Elle a été assurée par l'équipe de l'association Aina Enfance et Avenir qui va également prendre en main le suivi de l'entretien des jardins potagers et du poulailler. A noter que ce projet a vu le jour grâce à la fondation AXIAN à travers les programmes " fiompiana SGEM " pour l'aménagement des poulaillers et le " voly first immo " pour les jardins potagers.

La responsable animation réseaux interne/externe de cette fondation, Claudia Ravelonjato a indiqué hier que des efforts seront mobilisés pour multiplier le nombre des bénéficiaires de ces programmes dont l'objectif est d'améliorer l'accès de la population vulnérable à une alimentation de qualité. Thierry Ramaroson qui n'est autre que le président du conseil d'administration de ce centre a félicité cette initiative et a souhaité à l'occasion la continuité de ce partenariat.