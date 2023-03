Cote d'Ivoire: Yamoussoukro /Journée internationale des droits de la femme - Le district habille 850 femmes aux couleurs de l'évènement

Le ministre-gouverneur, Augustin Thiam a offert, le vendredi 3 mars 2023 des complets de pagne à plusieurs femmes du district de Yamoussoukro afin de leur permettre de célébrer le 8 mars prochain dans la gaieté.

Cadre choisi pour abriter cette cérémonie de remise, la salle Séry Gnoléba de la paierie du District de Yamoussoukro s'est avérée exiguë pour contenir ces nombreuses femmes issues de onze (11) associations et le personnel féminin du District Autonome de Yamoussoukro. Entouré de ses plus proches collaborateurs, des vice-gouverneurs, des conseillers du district, le ministre Thiam a remis aux différentes présidentes de ces groupements de femmes des cartons de pagnes confectionnés aux couleurs retenues pour la célébration officielle du 8 mars 2023. Au total, ce sont 850 complets de pagnes (un complet est composé de trois pagnes) qui ont été offerts par le ministre -gouverneur et le son conseil à ces dames.

"C'est une façon de reconnaître leur présence constante à nos côtés, le soutien permanent qu'elles nous apportent. Et nous voulons leur témoigner notre gratitude et notre affection ainsi que notre profond respect " a dit le ministre Augustin Thiam. " Pour moi, il faut toujours célébrer la femme. Parce que vous le méritez. (...) Sachez que nous sommes de vos côtés, nous sommes avec vous dans vos combats, dans vos luttes quotidiennes ", a-t-il indiqué. Au nom des bénéficiaires, Kouakou Aya Augustine, présidente de l'association des institutrices de Yamoussoukro, à l'instar des autres présidentes d'association, a vivement traduit sa reconnaissance au donateur et son conseil pour tout ce qu'ils entreprennent pour les femmes de Yamoussoukro. Puis, elle a formulé des voeux de santé, de longévité, de bonheur et de paix, à l'endroit du ministre Thiam ainsi que du Président de la République, Alassane Ouattara.