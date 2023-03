Sénégal: Sédhiou - Amélioration du cadre de vie et accessibilité du service public - Abdoulaye Saydou Sow inaugure la Division régionale et engage les HLM

En marge de la visite présidentielle, la semaine dernière à Sédhiou, le ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique a procédé à l'inauguration de la Division régionale relevant de son département. Abdoulaye Saydou Sow a, par ailleurs, annoncé le démarrage imminent de la construction de 100 logements dans le quota des 100.000 prévus par l'Etat du Sénégal. Les coordinations de PROMOGED et de SONAGED.SA ont aussi procédé à des innovations majeures, dans le sillage de l'amélioration du cadre de vie et de la salubrité publique.

La Division régionale de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique de Sédhiou avait été entièrement mise à sac lors des événements de mars 2021, paralysant de fait le fonctionnement de ce service à Sédhiou. Le ministre Abdoulaye Saydou Sow déclare rapprocher le service des administrés et annonce même le démarrage des travaux de construction des HLM à Sédhiou. "Le service régional est l'expression d'une administration de proximité. Nous avons trouvé 22 départements au Sénégal qui n'avaient pas de service départemental de l'Urbanisme. Mais, aujourd'hui, l'Urbanisme est présent dans les 46 départements du Sénégal. Le chef de l'Etat m'a demandé, dans le cadre du Programme des 100.000 logements, de faire au moins 100 logements par départements. Et le mois prochain, nous allons démarrer avec la SN/HLM à Sédhiou", a-t-il indiqué.

Cerise sur le gâteau, le ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique annonce aussi la construction du service dans chaque département du Sénégal. "Dans le cadre de la responsabilité sociétale d'entreprise, nous allons construire dans chaque département le Service départemental de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique, sans que cela ne coûte un franc à l'Etat du Sénégal. Parce qu'à chaque fois que nous signerons une convention avec un promoteur, nous lui demanderons d'accompagner le ministère à travers la construction de ces services, mais aussi de leur équipement", relève Abdoulaye Saydou Sow.

PROMOGED ET SONAGED.SA DANS LA PHASE OPERATIONNELLE

Présent à la cérémonie inaugurale, le représentant du Directeur général de PROMOGED et SONAGED.SA, Mamadou Abdoulaye Aïdara, ingénieur en génie civil sénior, explique leur dispositif d'intervention. "Il s'agit des travaux de construction de cinq points de collecte dans la commune de Sédhiou. Et j'ai mis à profit cette tournée présidentielle pour venir voir l'état d'avancement des travaux. Nous envisageons de construire deux Points de regroupement normalisés, qu'on appelle PRN, dans les communes de Sédhiou et de Diendé".

Mamadou Abdoulaye Aïdara de préciser qu'il est prévu "un autre PRN à Goudomp, Tanaff et à Diana Malary. Il est aussi prévu la construction d'un Centre intégré de valorisation des déchets au niveau de la commune de Diendé et la réhabilitation de la décharge de Sédhiou. C'est un volume d'investissement qui tourne autour de dix (10) milliards de FCFA. Les CGE interviennent dans les trois départements de Sédhiou, avec un dispositif opérationnel", assure-t-il. L'ensemble des acteurs de ces services tiennent à oeuvrer dans une parfaite synergie, pour améliorer le cadre de vie dans la région.