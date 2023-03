Sénégal: Pape Mamadou Toure, spécialiste de la régulation pétrolière - ' L'évolution des cours mondiaux donne des opportunités stratégiques à l'Etat du Sénégal '

opinion

Les travaux de développement du champ de Sangomar au large des côtes Sénégalaises contenant du pétrole et du gaz sont en bonne voie, tout comme celui du champ gazier Grand Tortue Ahmeyim (Gta) situé à la frontière maritime Sénégalo-Mauritanienne. Ces productions d'hydrocarbures devraient sans doute faire baisser graduellement la facture des consommateurs Sénégalais à partir de 2024.

Les retombées attendues de l'exploitation du champ gazier Grand Tortue Ahmeyim (Gta), situé à la frontière maritime entre le Sénégal et la Mauritanie, tout comme celles du champ Sangomar, situé en eaux Sénégalaises peuvent valablement impacter positivement et au 31décembre 2022, le taux d'exécution des travaux de développement de Sangomar serait de 78,2%. Ce qui serait même largement en avance par rapport aux prévisions d'exécution des travaux. Et pour ce qui est du champ gazier Grand Tortue Ahmeyim (Gta), Kosmos a annoncé la semaine dernière un taux d'exécution des travaux de développement de la phase 1 à plus de 90%.

Cette dynamique de développement des deux champs respectifs, corroborée à la tendance haussière des prix des hydrocarbures sur le marché international, laisse de réelles chances au Sénégal d'en tirer de larges profits.

Fort de cette logique actuelle du marché, le spécialiste de la régulation pétrolière et non moins expert maritime agréé, Pape Mamadou Touré laisse espérer que " le Sénégal peut raisonnablement s'attendre à voir ses factures baisser et ce, progressivement, en fonction de la montée en puissance de l'exploitation de ces ressources pétrolières et gazières à compter de 2024 ".

Prenant en considération le contexte général, le spécialiste de la régulation fait savoir que le Sénégal est en accord avec " l'opérateur British Petroleum (BP) qui va acheter une partie de la production de son gaz. Et pour ce qui concerne Woodside gérant du champ de Sangomar, la société va faire son enlèvement par le mécanisme de cession directe et le Sénégal se donnera les moyens de vendre le reste de son pétrole à l'étranger ". Sur ce, l'ingénieur en régulation pense qu'il y a " des opportunités stratégiques à saisir si l'on tient compte de l'évolution des cours mondiaux des produits pétroliers et gaziers ". A l'en croire, " autant le Sénégal a supporté des coups en tant qu'importateur, autant il gagnera en tant que pays producteur ". Toutefois, M. Touré de préciser que " l'Assemblée nationale a un grand rôle à jouer dans la transparence en termes de recettes budgétaires enrôlées mais aussi de la production journalière ".

Commentant les informations officielles de l'Etat qui renseignent qu'effectivement l'industrie pétrolière va démarrer au dernier trimestre de l'année 2023, M. Touré salue cette bonne perspective pour les finances publiques. " C'est une très bonne nouvelle pour qu'on puisse opérationnaliser l'activité pétrolière à partir du dernier trimestre 2023 et en tirer quelques ressources financières publiques ". L'Etat de par le code pétrolier va satisfaire ses engagements Itie (Initiative pour la transparence dans les industries extractives), en publiant un certain nombre de " données financières sur toutes les revenues obtenues, de même que les pétroliers pour s'assurer d'un certain nombre de flux sortant et entrant ".