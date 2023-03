Gambie: L'Assemblée Nationale interroge le Ministère de l'Agriculture sur l'allocation supplémentaire de 40 millions de dollars

Le Comité Restreint de l'Agriculture et du Développement Rural de l'Assemblée Nationale a interrogé le Ministère de l'Agriculture sur les 40 millions de dollars supplémentaires qui lui ont été alloués.

" Nous avons été informés qu'un montant supplémentaire de 40 millions de dollars a été alloué au secteur de l'agriculture et, concernant ces 40 millions de dollars, il est indiqué que 25 millions de dollars ont été alloués à l'INRA, 10 millions de dollars à Setiwali et 5 millions de dollars à DNS. Si ces sommes sont allouées à ces secteurs, il faut que cela se reflète dans l'estimation approuvée ", a déclaré l'Honorable Omar Jato Jammeh, membre de la commission, qui sollicitait des fonctionnaires du Ministère de l'Agriculture des explications claires ainsi que des registres, récépissés et fiches d'enregistrements.

" Parce que si certains des objectifs de développement que le Ministère de l'Agriculture devait mettre en oeuvre dans le cadre du sous-programme de l'administration, de la planification et du département des opérations sont tous retirés et réattribués à d'autres départements, nous avons donc besoin de clarté sur la destination de l'argent des contribuables. "

L'enquête qui a eu lieu mardi suite à une nouvelle apparition du Ministère de l'Agriculture et de celui des Finances et de l'Economie devant le Comité Restreint de l'Assemblée Nationale sur l'Agriculture et le Développement Rural concerne la distribution de l'allocation budgétaire 2023.

Il est bon de rappeler que les fonctionnaires du Ministère de l'Agriculture avaient demandé une augmentation du budget lors de leur première comparution devant la commission. Celle-ci leur avait conseillé de mener des discussions avec le Ministère des Finances, étant donné que l'octroi de cette demande excède leur mandat.

Mr Francis Mendy, le directeur de la planification, a souligné que lors de leur dernière réunion, le comité restreint avait proposé que les deux ministères se rencontrent pour voir où se situe l'écart et entamer ainsi des discussions.

Il a ajouté que le comité leur avait demandé de préparer une requête officielle. Requête officielle qui a été ainsi préparée et distribuée.

" Je me suis rendu au Ministère afin de savoir si la lettre qui leur a été envoyée a été reçue, mais la réponse du Ministère des Finances, était négative ", a déclaré Mr Mendy.

Il a rappelé qu'ils ont reçu plus tard des informations selon lesquelles réception de la lettre a été confirmée avec une demande de réaffectation, mais certains des postes budgétaires indiqués par le Ministère des Finances étaient de simples coûts de fonctionnement pour les projets, et " une fois que cela est modifié, ces projets ne seront ainsi donc jamais alloués le budget adéquat ".

Il a ensuite expliqué : " Le problème n'avait toujours pas connu de résolution et nous avons alors soumis une demande d'allocation de fonds, et ce, en vue de combler les lacunes et répondre ainsi aux exigences qu'ils souhaitaient proposer. "

Cependant, Mr Mustapha Samateh, le directeur du budget, a déclaré qu'ils ne pouvaient donner que des conseils sur la réaffectation du budget, car la question de l'augmentation du budget ne relève nullement de leur mandat.

