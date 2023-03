Algérie: Alger/Sites archéologiques - Mouloudji s'enquiert de l'état d'avancement des projets de restauration

ALGER — La ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji a effectué, samedi, une visite d'inspection pour s'enquérir de l'état d'avancement de plusieurs projets de restauration de certains monuments et sites archéologiques, indique un communiqué du ministère.

La ministre a entamé sa visite par la commune d'El-Madania où elle s'est enquise de l'état d'avancement des travaux de "Dar Djenane Lakhdar" qui remonte à l'ère ottomane et classée monument archéologique. La ministre a donné des instructions fermes aux responsables de l'Office national de gestion et d'exploitation des biens culturels protégés (OGEBC) à l'effet de finaliser les procédures administratives en suspens depuis 2013 dans les plus brefs délais et à reprendre l'opération de restauration.

La ministre s'est rendue, par la suite, à Hussein Dey pour visiter "le palais "Boulkine" qui sera reconverti en musé provisoire en attendant que l'Algérie abrite le Grand musée d'Afrique en avril prochain. La ministre a convenu avec le bureau d'études et le maître d'oeuvre "de réduire les délais des travaux et de réceptionner le siège en début avril, compte tenu de son poids stratégique pour l'Algérie et l'Afrique".

La ministre a inspecté, également, "Dar El Manzah" sise à la Casbah, relevant de l'Office national des droits d'auteur et droits voisins (ONDA) et a décidé de la reconvertir en "Maison d'Artiste", comme espace regroupant tous les artistes et intellectuels algériens, toutes disciplines confondues, tout en dotant le palais en commodités nécessaires en vue de garantir un espace de rencontre, concertation et travail.

Mme Mouloudji a rencontré des élus locaux de la commune de Bordj El Kiffan lors d'une visite aux bastions de la commune qui remonte à l'ère ottomane. Il a été convenu de rouvrir le dossier de maintenance du bastion à l'arrêt depuis 2008 après le lancement des travaux urgents, et ce en vue de permettre aux associations locales activant dans le domaine du patrimoine et de l'artisanat de l'exploiter, souligne le communiqué.