Congo-Kinshasa: RDC - Plus de 130 tonnes de matériel électoral acheminées en provinces par la MONUSCO

Les opérations d'identification et enregistrement des électeurs qui sont à leur 19è jour, ce lundi 6 mars dans l'est du pays, bénéficient d'un important appui logistique de la MONUSCO notamment au Nord-Kivu, en Ituri et au Sud-Kivu. C'est qu'a declaré, samedi 4 mars à Goma, la cheffe de la mission onusienne, Bintou Keita qui affirme que plus de 130 tonnes de matériel électoral ont été acheminées.

" En effet, à la demande de la CENI, déjà plus de 130 tonnes de matériel pour l'enregistrement des électeurs ont été transportées par la MONUSCO. Il faut noter à ce propos que notre soutien concerne les trois provinces dans lesquelles la mission est encore présente. Le Nord-Kivu, le Sud-Kivu et l'Ituri ", a-t-elle indiqué lors d'une conférence de presse alors qu'elle clôturait une mission dans cette région à l'est du pays.

Pour Bintou Keita, cet appui s'inscrit dans le mandat de la MONUSCO :

" Notre mandat renouvelé par le Conseil de sécurité avec le consentement de la RDC en décembre, a pour priorités la contribution à la protection des civils, le soutien au P-DDRCS et l'appui à la réforme du secteur de sécurité. En plus de ces trois axes, la MONUSCO est également mandatée pour apporter un appui logistique dans le cadre du processus électoral, et va poursuivre ses bons offices et son soutien aux activités de la CENI, pour des élections transparentes, crédibles, inclusives et apaisées, tenues dans le délai constitutionnel ", a-t-elle expliqué lors d'une conférence de presse, alors qu'elle bouclait sa mission dans cette region de l'est du pays ".