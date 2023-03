Ile Maurice: Volley-ball - Quatre-Bornes VBC et Tampon Gecko Volley décrochent leur quatrième étoile

Le chiffre quatre à l'honneur. Les deux vainqueurs du 27e Championnat des clubs de la zone 7 ont décroché, hier au gymnase Pandit Sahadeo à Vacoas, leur quatrième sacres dans la compétition indianocéanique. En féminin, le Quatre-Bornes VBC a signé son quatrième succès d'affilée alors que chez les hommes, le Tampon Gecko Volley a conservé son titre acquis en 2020 en terre malgache.

Le sacre des Quatre-Bornaises a une saveur particulière car c'est le premier sur leur sol. Leurs trois premiers titres ayant été acquis aux Seychelles (2018) et à Madagascar (2019 et 2020). Mais qu'il fut dur à se dessiner ! Pourtant, les protégées d'Eric Louise débutaient de la meilleure des manières en remportant le premier set, 25 à 18. L'entame du set suivant était également bonne puisque le QBVC allait mener 8-4 puis 10-5 avant de se faire rejoindre au 20e point. A partir de là, les choses se compliquaient pour les championnes de Maurice qui bafouillaient à la réception, au bloc et en défense. Anse Royale ne demandait pas mieux et prenait le jeu à son compte pour ensuite l'emporter 25-17. La troisième manche était très accrochée et le QBVC commettait encore des fautes et laissait les décuples championnes du CCZ7 prendre l'avantage, 25-19.

Heureusement, Quatre-Bornes parvenait à se ressaisir dans le quatrième set pour l'emporter 25 à 16.

C'est donc le tie-break qui allait décider de l'issue de la finale. Anse Royale allait mener 5-3 et puis 8-6 au changement de coté. S'ensuivit un mano à mano avant que le QBVC ne prenne un avantage de trois points (14-11). Les volleyeuses de l'archipel revenaient à un point (14-13) mais Stéphanie Louise offrait le point de la délivrance à son équipe.

"C'était une finale intense, magnifique ! Les filles ont fait montre de beaucoup de combativité. Elles se sont sacrifiées pendant plusieurs mois, elles ont souffert et elles méritent ce titre. C'est encore plus beau de gagner devant son public. Merci à Cristelle (Parsooramen, la team manager) qui a fait un gros boulot, au Directeur Technique National (DTN), Zoran Kovacic, qui nous a aidés à nous améliorer", confiait Eric Louise à l'issue du match.

"On a offert du spectacle aujourd'hui. On voulait vraiment gagner à la maison et on est allé au bout de nous-mêmes pour le faire. Je n'ai pas de mots pour décrire ce que je ressens. J'ai du mal à y croire. Le mérite revient aux filles. Pour gagner, il faut transpirer. J'encourage les jeunes à jouer au volley, c'est un très beau sport", a déclaré la capitaine Alison Labour.

La finale masculine a été haletante. Le Tampon Gecko Volley remportait le set initial aisément, 25 à 18, ce qui donnait à penser que les Réunionnais allaient maintenir leur mainmise sur la rencontre d'autant qu'ils enchaînaient dans le deuxième, 25-22. Olympique Montagne Goyaves se compliquait la tache en multipliant les fautes au service. Mais les Rodriguais ne lâchaient pas l'affaire. Ils revenaient dans la rencontre en remportant avec la manière le troisième set, 27-25. Secoués par ce retour en force de leur adversaire, les Tamponnais se faisaient chahuter dans la quatrième manche, se faisant même mener 16-15. Le souvenir de la défaite en trois sets en poule par les champions de Rodrigues leur a sans doute traversé momentanément l'esprit. Mais Raphaël Guermeur et ses camarades parvenaient à se remettre dans le sens de la marche en prenant une avance de trois points au bon moment (20-17) mais ils se faisaient une grosse frayeur quand Kevin Larose et consorts égalisaient à 21 partout. Les champions de la Réunion réussissaient, toutefois, à se sortir de ce mauvais pas pour inscrire quatre points d'affilée et mettre fin au suspens (25-21).

"L'objectif est atteint. On s'est bien préparé pour cette finale après la défaite face aux Rodriguais lundi. Ils nous avaient offert un gros défi physique et on s'attendait à une finale difficile. On connaît bien la qualité de Kevin Larose notamment. C'était une belle finale et on est heureux de gagner après tous les sacrifices que l'on a consentis. Mais le résultat aurait tout aussi bien pu être l'inverse", analysait Fabrice Laroque, le coach du TGV.

Son homologue, Enrico Armand, aurait préféré une issue différente mais n'était pas déçu pour autant. "Nous nous sommes bien battus mais je pense que la fatigue a pesé lourd chez mes joueurs. Il y a aussi eu des moments de déconcentration. Mais ils ont tout de même bien résisté. J'aurais été déçu si nous avions perdu en trois sets. Là, nous avons pu arracher un set et le quatrième était aussi très serré", résumait-il. Certes, Montagne Goyaves s'incline en finale pour la deuxième fois après 2019 contre la Gendarmerie Nationale de Madagascar mais ils auront réussi une très belle prestation depuis le coup d'envoi du tournoi.

Dans les matches de classement, les deux équipes du Saint-Denis Olympique VB se sont imposés. En masculin, les Dionysiens ont dominé outrageusement le Faucon Flacq Camp Ithier VBC en trois sets (25-19, 25-22, 25-17). Signe que la demi-finale perdue contre Montagne Goyaves étaient encore dans toutes les têtes flacquoises. Chez les dames, Joanita Latour et ses camarades ont également clôt les débats en trois manches face aux Malgaches de la Gendarmerie Nationale, 26-24, 25-21, 25-12.

Résultats

Finales

Hommes

Tampon Gecko Volley (REU) b. Olympique Montagne Goyaves (ROD) 3 sets à 1 (25-18, 25-22, 25-27, 25-21)

Dames

Quatre-Bornes VBC (MCE) b. Anse Royale (SEY) 3 sets à 2 (25-18, 17-25, 19-25, 25-16, 15-13)

Matches pour la 3e place

Hommes

Saint-Denis Olympique VB (REU) b. Faucon Flacq Camp Ithier VBC (MCE) 3 sets à 0 (25-19, 25-22, 25-17)

Dames

Saint-Denis Olympique VB (REU) b. Gendarmerie Nationale (MAD) 3 sets à 0 (26-24, 25-21, 25-12)