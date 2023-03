Ile Maurice: Morcellement Saint-André - Joseph, 63 ans, trouve la mort en livrant des marchandises

Il a quitté sa maison vers 5 h 30 hier matin. Comme à l'accoutumée, à bord de sa camionnette, il se rendait à Morcellement Saint-André pour livrer des marchandises au supermarché Lolo. C'est sur le chemin du retour que le véhicule de Joseph Wong est entré en collision avec un autobus. L'habitant de Roche-Bois, âgé de 63 ans, n'a pas survécu au choc... Le chauffeur de l'autobus, un habitant de Camp-Thorel âgé de 48 ans, a été arrêté pour homicide involontaire.

C'est aux vers 8 h 30 que l'accident s'est produit, sur la route principale de Morcellement Saint-André. L'autobus arrivait en sens inverse lorsque la victime, qui tentait de doubler d'autres véhicules, s'est retrouvée face à lui. La collision a été d'une rare violence.

Chez la famille Wong, la tristesse est immense. Ils n'ont toujours pas digéré cette nouvelle. "Un proche est venu me dire que Joseph a eu un accident. Il m'a dit qu'il pensait que c'était grave car on lui a demandé de venir à l'hôpital. Inquiète, je l'ai aussitôt appelé sur son téléphone et c'est un policier qui m'a répondu. Il m'a demandé quelle relation j'avais avec lui avant de m'annoncer que mon époux avait été tué sur le coup", confie l'épouse de Joseph, en proie à la détresse.

Joseph Wong était un commerçant connu de la région portlouisienne. Il effectuait également des livraisons dans plusieurs supermarchés à travers l'île. D'ailleurs, ce samedi, pour pouvoir profiter de sa journée, il avait quitté sa maison tôt en se disant qu'il allait travailler, puis rentrer pour passer de bons moments en compagnie de ceux qu'il aime.

Souriant, bon vivant, Joseph Wong avait une passion pour la danse et essayait de passer le plus de temps possible avec ses proches.

Vendredi soir d'ailleurs, il avait passé un bon moment avec quelques amis et son épouse. "Joseph était quelqu'un de formidable et un bon père pour ses trois enfants. Il aimait aussi faire du jardinage, il aimait les plantes et cela lui prenait pas mal de son temps aussi. Il n'avait aucun souci de santé..."