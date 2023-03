Ile Maurice: Arnaud Meunier - 'Le trail, c'est comme l'enfant que je n'ai jamais eu'

Arnaud Meunier a été élu président de la RodTrail Association le 29 janvier dernier lors de l'assemblée générale tenue à la Réserve François-Leguat. Amoureux de son île, engagé à cent pour cent dans son développement économique par le biais du trail, homme de terrain, travailleur infatigable, il est le choix idéal pour propulser à un niveau supérieur une manifestation devenue la vitrine touristique de Rodrigues.

Vous avez été élu président de la RodTrail Association lors de l'assemblée générale tenue le 29 janvier à la Réserve François-Leguat. Comment accueillez-vous cette nouvelle responsabilité ?

J'accueille cette présidence avec humilité. Je suis membre de la RodTrail Association depuis sa création en 2011. Je connais déjà bien comment fonctionnent toutes les activités autour du trail. Certes, c'est une grosse responsabilité, mais j'ai confiance dans cette équipe qui va m'épauler durant les deux années à venir.

Vous êtes un homme de terrain avant tout. Peu importe la fonction, finalement l'essentiel est dans l'engagement, ce que vos actions pour le développement du trail à Rodrigues ont toujours laissé entrevoir ?

Depuis que je suis dans l'association, c'est vrai, je suis à fond dans l'organisation. Trésorier, directeur de course, etc. Pour moi, le trail est comme mon enfant. Je l'ai vu grandir et j'ai été là pour l'aider à grandir dans toutes les étapes de sa vie. Nous avons connu nos jours de gloire mais aussi de peine, comme un père et son enfant. Voilà pourquoi je mets tout mon temps dans l'organisation des différents événements. Le trail, c'est comme l'enfant que je n'ai jamais eu.

Avant le trail, dans quel univers sportif évoluiez-vous ?

Le premier sport que j'ai pratiqué a été le judo dans les années 80. Mon coach était Kenneth Mercure. J'ai dû arrêter ce sport parce que je me suis blessé en montagne. Après ma blessure, j'étais encore au collège, j'ai commencé l'athlétisme, ma spécialité était le javelot. Puis à l'adolescence et en tant que jeune adulte dans les années 2000, j'ai fait un peu de tennis et de basket-ball, comme passe-temps.

Comment avez-vous découvert le trail et l'effort dans les sentiers ?

Depuis 2009, je suis tombé dans la marmite trail, grâce à Philippe la Hausse et Yan de Maroussem. Je précise, pas comme trailer, mais comme membre de l'organisation.

Philippe est venu à la réserve pour rencontrer Aurèle André et voir comment on peut organiser un trail sur l'île. Comme je connaissais bien les sentiers, Aurèle m'a intégré dans l'organisation. Voilà comment je suis encore là aujourd'hui, douze ans après.

Quand Aurèle André a été appelé en 2009 à prendre les commandes du premier Trail de Rodrigues qui était en gestation, quand il vous a approché pour l'épauler, avez-vous dit oui sans hésiter ?

C'est vrai, je n'ai pas hésité à dire oui, sans savoir que ça allait être le plus grand événement sportif de l'île aujourd'hui. J'ai encore le souvenir du son quand il a frappé à la porte du mon bureau et m'a dit : "Viens !" et m'a dit : "Toi qui connais les sentiers, trace un parcours de 35 km de Pointe Cotton à La Réserve François-Leguat à Anse Quitor." Je suis allé tout de suite sur Google Earth et j'ai fait le parcours. Je suis allé aussi sur Internet pour apprendre comment organiser un trail et j'ai monté le dossier que j'ai présenté à Philippe à l'hôtel Gold Crest à Quatre-Bornes en septembre 2009 lors d'un passage à Maurice. Le Trail de Rodrigues était sorti de terre.

Au coeur de cet engagement, il y a votre amour pour votre île, pour Rodrigues, même si vous êtes aussi moitié Mauricien ?

Rodrigues sera et restera toujours mon île de coeur. J'ai eu plusieurs propositions pour aller travailler ailleurs. Mais je suis toujours là. Je lui dois beaucoup, c'est pour ça que je ferai tout pour faire connaître cette île magnifique à un maximum de personnes.

Est-ce votre moitié rodriguaise qui sublime vos émotions, qui vous pousse à tenter d'atteindre la perfection dans l'organisation d'un événement qui est devenu rapidement la vitrine de Rodrigues ?

Non, depuis le début du trail, mon objectif a toujours été de faire en sorte que ceux qui habitent à Rodrigues et ceux qui viennent d'ailleurs connaissent les sentiers, que ceux qui viennent d'ailleurs rencontrent ce peuple admirable. Le Trail de Rodrigues est maintenant connu mondialement. Je remercie tous ceux qui ont contribué d'une manière ou d'une autre à ce succès.

Quand on parle trail, quand on parle sentiers, le tourisme et le développement économique ne sont jamais bien loin ?

Le Trail de Rodrigues, au fil des années, a accueilli de plus en plus d'étrangers. Pendant au moins sept jours, Rodrigues vit au rythme de cet événement. Tous les opérateurs touristiques, artisans et autres reçoivent beaucoup du Trail de Rodrigues. Les trailers contribuent beaucoup dans notre économie.

Le principal atout de Rodrigues ce sont ses paysages, son charme naturel, cette halte au coeur de l'authenticité, dans un temps hors du temps qui semble s'être arrêté. Le trail a-t-il réussi son pari de faire d'un rendez-vous sportif sur une petite île de l'océan Indien une passerelle avec le monde ?

Je pense qu'on a fait un bout du chemin mais il reste encore beaucoup à faire. Pour le moment, nous avons des journalistes à Maurice et à l'étranger, que je remercie beaucoup, qui nous aident à faire connaître cette course. Mais malheureusement un de nos points faibles reste que nous sommes une association non profitable. Donc, nous n'avons pas de grands moyens financiers pour être présents dans les foires, les salons et sur les réseaux sociaux.

Le trail a-t-il aussi changé les mentalités localement ? Les Rodriguais sont-ils plus conscients des bienfaits de l'effort physique, de la course, de la marche, de la randonnée ?

La population est très consciente des bienfaits de l'effort physique, voilà pourquoi il y a maintenant différents groupes qui organisent des marches sportives et des randonnées à travers l'île. Le Rodriguais participe aussi de plus en plus à la Ligue de Trail, où nous avons des coureurs réguliers mais aussi des coureurs qui participent uniquement à des courses spécifiques.

Quelle sera votre feuille de route ?

Pour les deux années de présidence, ma feuille de route sera la continuité dans le travail que la RodTrail fait déjà. Se concentrer sur la Ligue de Trail, le Trail de Rodrigues, les Jeux des îles et la Marche de la Famille contre le cancer. Pour ce mandat, je compte travailler beaucoup avec les clubs sociaux pour les aider dans le travail qu'ils font déjà sur l'île.

La continuité mais aussi l'innovation comme ce Relais Pays ?

Le "Relé péi " est une course de 32 km sur le parcours du Trail de Rodrigues en partant de Port-Mathurin. C'est une course hors ligue qui permettra aux coureurs de Rodrigues de se familiariser avec un relais, car une équipe de Rodrigues prendra part au Relais Zembrocal à l'avenir. Ce relais pourrait être le déclencheur d'une nouvelle course annuelle. L'avenir nous le dira.

Et cette année 2023 ? Elle passe aussi par les Jeux des îles de l'océan Indien ?

Comme le trail a été ajouté aux disciplines des 11es Jeux de îles à Madagascar, donc, nous nous préparons pour avoir le plus de coureurs rodriguais possible dans la sélection mauricienne. Il y aura une présélection qui se fera à Rodrigues et une autre à Maurice. Je remercie la commission des Sports pour son soutien dans cette préparation.

Cette année 2023 promet d'être intense d'ici à novembre et d'atteindre l'apothéose à l'occasion du 14e Trail de Rodrigues ?

Nous allons avoir une année très chargée en 2023. Pour pouvoir bien gérer, nous avons mis des sous-comités en place pour bien organiser les différentes activités durant l'année. La 14e édition du Trail de Rodrigues s'annonce bien. Nous avons déjà beaucoup de personnes qui nous ont contactés pour des renseignements.

Les parcours restent les mêmes ? Le Tour de Rodrigues est-il toujours au programme ?

Les parcours resteront les mêmes, 52 km, 28 km, 16 km et 6 km. Le tour de l'île aussi sera bien là mais la distance passe de 72 km à 75 km.

Les invitations sont-elles déjà lancées ?

Oui, nous avons déjà lancé les invitations, nous allons annoncer les invités très prochainement.

2022 a été l'année de la reprise. 2023 sera celle du passage à un niveau plus élevé encore ?

Comme vous le dites si bien, 2023 sera le passage à un niveau plus élevé. Nous espérons avoir encore des coureurs comme Mathieu Blanchard et Grégoire Curmer sur nos sentiers cette année. Nous avons comme objectif de faire en sorte que Rodrigues soit encore plus connue à travers nos coureurs stars cette année.

Connecté à la Nature

Arnaud Meunier, 42 ans, est "Operation Manager" à la Réserve François-Leguat. Il est aussi le vice-président de l'Association du tourisme réuni. Celui qui est le tout nouveau président de la RodTrail Association est aussi un "Gold Holder" du Duke of Edinburgh Award.

Arnaud meunier est très "connecté avec la Nature depuis très jeune". Il avait fait le parcours du Duke of Edinburgh Award, ce qui lui a permis d'être sur des sentiers d'expédition à Rodrigues comme à Maurice. "Cela m'a aussi formé pour ce que je suis aujourd'hui. Après le collège, je suis parti à l'université de la vie. Ça a commencé à la Mauritian Wildlife Foundation de 1998 à 2005. Depuis septembre 2005, je suis à la Réserve François-Leguat. Toujours dans le domaine de la conservation mais aussi de l'écotourisme", confie-t-il.

Dans le programme du Duke of Edinburgh, il fallait pratiquer un sport. C'est comme ça qu'Arnaud Meunier a recommencé à s'intéresser au sport après une longue blessure. The Duke of Edinburgh Award est un programme fondé au Royaume-Uni en 1956 par le Prince Philip, Duc d'Edinburgh, et qui aujourd'hui s'est étendu à plus de 140 autres pays. Ce prix récompense les accomplissements personnels de jeunes adultes et adolescents au sein d'une série de projets d'intérêt collectif ou personnel.