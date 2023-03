Afrique Centrale: À Brazzaville - Des médecins espagnols venus examiner des congolais atteints d'albinisme

Au Congo-Brazzaville, l'ONG l'Association Johny Chancel pour les albinos (AJCA) a fait venir des spécialistes espagnols pour examiner des Congolais atteints d'albinisme et former des médecins locaux.

À l'initiative de l'ONG congolaise l'Association Johny Chancel pour les albinos (AJCA) une équipe de médecins spécialistes venue d'Espagne a organisé des consultations dermatologiques en faveur des albinos congolais. En même temps, ils forment des médecins congolais qui interviennent dans une clinique qui prend en charge les personnes atteintes d'albinisme à Brazzaville.

Dans le couloir de la clinique de l'AJCA, les albinos, en majorité des enfants, accompagnés par les parents, sont alignés. Chacun attend son tour. La dernière arrivée porte une robe noire qui lui couvre tout le corps. " Je suis venue me faire consulter afin qu'on sache si j'ai de petits soucis sur la peau, explique Reine Elanga, 26 ans. C'est pour vérifier si nous avons des tâches et peut-être le cancer. Pour qu'on puisse se rassurer si réellement ce n'est pas si grave ou s'il y a quelque chose qui peut provoquer plus tard d'autres choses ".

Le docteur Crous Torres enfile une blouse verte. Elle fait partie des médecins venus d'Espagne. " C'est très difficile ici pour faire la chirurgie, estime-t-elle. Ici, à la clinique, on peut faire la petite chirurgie, mais pas une chirurgie importante ".

Responsable de la clinique, Johny Chancel Ngamouana explique le bien-fondé de l'intervention des dermatologues. " Chaque année, il y a de nouvelles avancées médicales qui se font en Europe. Et, très souvent, l'Afrique reste en marge. Pour pallier cela, nous avons fait venir des spécialistes en albinisme pour pouvoir soigner et former des médecins, afin que les patients se rassurent et viennent prendre les soins en toute quiétude ", souligne-t-il.

Cette campagne de dépistage du cancer des albinos a été lancée ce week-end, elle doit durer une dizaine de jours dans la capitale.