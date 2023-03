Burkina Faso: IPPF - La Directrice Marie-Evelyne Petrus-Barry à Ouagadougou

La Directrice régionale de la Fédération internationale pour la Planification Familiale sera en visite au Burkina Faso du 06 au 11 mars 2023. Cette visite, la première de madame Marie-Evelyne Petrus-Barry depuis sa prise de fonction en décembre 2019 au bureau régional Afrique à Nairobi vise à accélérer et soutenir l'Association Burkinabè pour le Bien-Etre Familial (ABBEF) dans la réforme de la gouvernance de l'IPPF et dans la nouvelle orientation stratégique de la fédération.

" Je suis enthousiasmée de visiter l'ABBEF, notre association membre du Burkina Faso qui oeuvre depuis plus de 40 ans dans la promotion de la santé et des droits sexuels et reproductifs. Je viens également appuyer l'équipe de la gouvernance et de la direction dans le processus de la reforme qu'elles conduisent actuellement ", a déclaré madame Petrus-Barry.

La visite de Mme Petrus-Barry s'inscrit également dans le soutien du secrétariat à l'ABBEF pour la réussite de la mise en oeuvre du projet " Youth In Action Transforming Gender Norms " porté par un consortium de six (06) organisations membres (au Mali, au Niger, au Togo, en Tunisie, en Inde et AfriYan) dont l'ABBEF assure le lead. Ce projet s'inscrit dans le renforcement des droits humains et notamment en ce qui concerne l'engagement significatif des jeunes dans les questions liées au genre.

Au cours de sa visite, Mme Petrus-Barry rencontrera des membres du gouvernement, des partenaires techniques et financiers, des organisations féministes et de jeunes en vue de renforcer le partenariat stratégique pour la promotion des droits humains.

Pour M. Saibou KABORE, Président National de l'ABBEF " nous nous réjouissons d'accueillir la directrice régionale dans un moment charnière de l'évolution de notre association marquée par la transformation de l'architecture de notre gouvernance. Les échanges que nous aurons au cours de son séjour nous permettrons par ailleurs de renforcer la collaboration avec nos différents partenaires et le secrétariat de IPPF Région Afrique ".

Créée en 1979, l'ABBEF est membre à part entière de l'IPPF depuis 1989, elle est accréditée par cette fédération.

Contact presse :

Youssouf BA, Chargé de Plaidoyer et de la Mobilisation des ressources, Association Burkinabè pour le Bien-être Familial (ABBEF), email : youssouf.ba@abbef-bf.org,

A PROPOS DE L'ABBEF

Créée en 1979, l'Association Burkinabè pour le Bien-Être Familial (ABBEF) est une association nationale à but non lucratif bénévole et apolitique. Elle est pionnière de la planification familiale au Burkina Faso.

L'ABBEF est une des structures clés de la société civile qui accompagne l'Etat dans le domaine de la santé sexuelle et la reproduction, notamment la planification familiale au

Burkina Faso depuis plus de 40 ans. Elle est affiliée à la Fédération Internationale pour la Planification Familiale (IPPF). Elle a reçu de nombreuses distinctions de l'Etat dont la dernière en 2012 est celle de Commandeur de l'Ordre du Mérite. L'ABBEF jouit du statut d'association d'utilité publique depuis 1994.

L'ABBEF est présente dans 10 régions du pays et 32 districts sanitaires sur les 70 à travers différents projets. Elle dispose de six (06) centres de santé (cliniques) fixes dont deux (02) pour l'offre de services de santé sexuelle au profit des adultes (Ouagadougou et Bobo- Dioulasso) et quatre (04) centres d'écoute pour jeunes pour l'offre de services conviviaux aux adolescents et aux jeunes dans les villes de Ouagadougou, Bobo-Dioulasso, Koudougou et Koupéla. Elle intervient également à travers l'offre de services par les équipes mobiles différentes zones d'intervention du pays.

En 2022, l'ABBEF a fourni :

681 012 services de Planification Familiale.

3974 services de soins après avortement.

106 404 services d'IST.

202 209 services de VIH/SIDA.

Contactez-nous sur www.abbef-bf.org facebook. youtube. twitter.

A PROPOS DE L'IPPF REGION AFRIQUE

La Fédération Internationale pour la Planification Familiale, région Afrique est l'une des principales organisations de prestation de services de santé sexuelle et reproductive (SSR) en Afrique, et l'une des principales voix de défense de la santé et des droits sexuels et reproductifs dans la région. Basée à Nairobi, au Kenya, l'objectif principal de l'IPPFAR est d'améliorer l'accès aux services de santé sexuelle et reproductive pour les jeunes, les hommes et les femmes les plus vulnérables d'Afrique subsaharienne. Soutenu par des milliers de bénévoles, IPPFAR s'attaque aux défis croissants du continent en matière de droits à la santé sexuelle et reproductive par le biais d'un réseau d'associations membres (AM) dans 40 pays. Pour ce faire, nous faisons de nos Associations Membres des entités capables de fournir et de maintenir des services de haute qualité, axés sur les jeunes et les populations les plus vulnérables. Nous travaillons avec les gouvernements, l'Union africaine, les commissions économiques régionales, le Parlement panafricain, les organes des Nations Unies, entre autres, pour élargir les engagements politiques et financiers en faveur de la santé et des droits sexuels et reproductifs en Afrique. Visitez notre site web. Suivez-nous sur Facebook, Twitter, Instagram et You Tube.