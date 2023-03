Afrique de l'Ouest: Le pays - Star Oil Niger dans les vannes d'un Customer Day réussi

Star Oil Niger met les bouchées doubles. Avec un slogan hautement symbolique, " l'énergie sous la bonne étoile ", la filiale nigérienne du groupe pétrolier Star Oil, a convié ses partenaires, ses clients et le grand public autour d'un forum d'échanges interactifs " Customer Day " afin de mieux s'imprégner du top management local, des produits et services de l'entreprise mais surtout de ses ambitions. Au lendemain du rachat intégral des actions de TotalEnergies Niger, Star Oil s'est mise au travail.

Pari de l'innovation et de la proximité

En plein rebranding pour donner de nouvelles couleurs et une bouffée d'oxygène à ses activités, le Directeur Général régional du Groupe M. Ibrahima NDIAYE, qui a fait le déplacement à Niamey, entouré du Directeur Financier de la filiale Ahmed Cheikh et de ses Responsables locaux en charge du Reseau de stations service et du Commerce Général ont fait une présentation large du Groupe, ses offres commerciales et retracé la vision du fondateur, PDG de Star Oil Group, Tidiani Ben Al Houssein. Ce Customer Day a permis au grand public de découvrir la gamme de produits et services de l'entreprise mis sur le marché.

La filiale Star Oil Niger qui a engagé le pari de la qualité et de l'innovation compte actuellement un réseau de 57 stations-services réparties dans 7 régions sur les 8 du pays. La région de Diffa dont le projet est en cours est la seule pour le moment à ne pas se doter de station-service. Au terme de cette acquisition intégrale conclue le 16 mai 2022, Star Oil Niger garde la haute main sur l'exclusivité de la commercialisation des lubrifiants de la marque Total au Niger.

La filiale nigérienne joue sa partition dans le secteur des mines, du BTP et de l'aviation. L'ingéniosité aidant, Star Oil Niger vient de lancer en janvier 2023 une offre innovante Bons Valeurs pour sa clientèle avec des services connexes adaptés et gratuits. Des stands ont été aménagés en marge du forum pour permettre aux fidèles clients, partenaires et au grand public de poser des questions aux responsables des principaux départements de l'entreprise. En attendant le lancement officiel de la marque Star Oil Niger, prévue dans les mois à venir, la filiale opère sa mue et tisse sa toile, lentement mais sûrement.