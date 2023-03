Angola: L'ambassadrice du Ghana défend la coopération économique avec des avantages mutuels

Luanda — L'ambassadrice de la République du Ghana en Angola, Mavis Esi Kusorgbor, a déclaré samedi, à Luanda, qu'elle était déterminée à traduire la volonté politique des dirigeants de l'Angola et de son pays, à mettre en oeuvre des initiatives viables pour des avantages économiques mutuels.

S'adressant à l'ANGOP, concernant le 66e anniversaire de l'indépendance du Ghana, qui sera célébré le lundi 6, Mavis Kusorgbor a dit que le gouvernement et le peuple du Ghana sont déterminés, à travers des politiques solides, à contribuer à l'impulsion du développement durable mondial.

"En tant que premier pays d'Afrique subsaharienne à obtenir son indépendance de la domination coloniale britannique, le 6 mars 1957, la libération du Ghana a été une inspiration pour d'autres pays dans leur quête d'autodétermination", a souligné la diplomate.

Elle a ajouté qu'au fil des années, le Ghana a continué à oeuvrer, à travers des engagements bilatéraux et multilatéraux, pour la promotion des idéaux panafricains, axés, avant tout, sur le bien-être économique et politique du continent et de ses habitants.

Elle a également souligné que bien que la présence diplomatique officielle ait été établie à des moments très différents dans les pays respectifs, les relations bilatérales entre le Ghana et l'Angola n'ont cessé de se développer depuis leur acceptation.

Elle a noté, par exemple, les interactions politiques à travers des visites officielles de haut niveau, comme un témoignage de la promotion et de l'approfondissement des engagements économiques entre les deux pays.

"Le président de la République du Ghana, Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, et son homologue angolais, João Manuel Gonçalves Lourenço, ont fait preuve d'un grand leadership et d'un engagement pour promouvoir et approfondir les engagements économiques entre nos deux pays", a-t-elle affirmé.

La diplomate a ajouté que le début des vols directs de la TAAG de Luanda (Angola) à Accra (Ghana), en novembre 2022, a permis de réduire le trajet de plus de 36 heures à trois heures et demie et a en même temps favorisé un bon environnement de travail.

"Nous prévoyons que le vol direct de Luanda à Accra servira également de catalyseur pour combler le fossé entre l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique australe et améliorer les relations commerciales et économiques sous-régionales à l'appui des objectifs de la Zone de libre-échange continentale africaine (AfCFTA)", a-t-elle souligné.

L'Angola et le Ghana, qui partagent une histoire commune dans la lutte pour l'indépendance nationale, ont paraphé les premiers instruments juridiques de coopération en 1976.

En 2019, les deux pays ont signé un mémorandum dans le domaine de l'Education, en vue de la mobilité des professeurs et chercheurs dans les établissements d'enseignement supérieur et les centres de recherche scientifique.

La même année, un accord a été signé sur le fonctionnement de la Commission de coopération bilatérale et sur la suppression des visas dans les passeports diplomatiques et de service.

Dans un autre accord, les deux Etats ont défini les lignes pour le renforcement de la coopération dans les domaines de l'agriculture, de la défense, de la pêche, de la formation et de l'éducation, des transports et de l'industrie minière.