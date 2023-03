Sénégal: Financement des économies africaines - L'appel du think tank ' a New road ' à travers un pacte de responsabilité

A travers un pacte de responsabilité publié ce jour, les membres du think tank _a new road_ (round-table on african debts, anr) appellent à la responsabilité des états, des grands groupes privés et des institutions financières afin de contribuer à la transformation et à l'industrialisation des économies africaines.

Selon un communiqué de presse, le pacte sera présenté à de nouvelles parties prenantes lors d'une conférence sur le financement des économies africaines organisée par a new road, qui devrait se tenir à la fin du premier semestre 2023 à Cotonou.

"Le Pacte de responsabilité, en tant que document-plaidoyer, appelle à oeuvrer en faveur d'un meilleur financement des économies africaines. Il exprime la volonté de reconsidérer les chaînes de valeur et de mettre en oeuvre des stratégies transnationales, régionales et continentales, tout en prenant mieux en compte le développement durable, la digitalisation et les droits de l'homme dans les pratiques économiques ", lit-on dans le document.

Les membres signataires du think tank A New Road en appellent à la responsabilité des États dans la promotion de la transparence et l'allocation des fonds ; à la responsabilité des grands groupes privés opérant en Afrique, pour un partage plus équilibré de la valeur au profit de l'économie régionale et du tissu des Pme locales ; ainsi qu'à la responsabilité des institutions financières pour l'adaptation de leur offre aux besoins des acteurs économiques africains.

"Ce Pacte de responsabilité répond au souhait d'ouvrir une nouvelle ère de partenariats mutuellement bénéfiques, sur la base de valeurs et de priorités communes. Il a vocation à prendre en compte les multiples enjeux d'avenir auxquels sont confrontés les acteurs économiques du continent africain. Ce document constitue un point de départ dans notre réflexion commune. Il doit permettre, avec l'aide de celles et ceux qui souhaiteront participer à cette aventure collective, initiée il y a près de deux ans par A New ROAD, de faire émerger des mesures de mise en oeuvre concrètes destinées à accélérer le financement des économies africaines ", souligne Nicolas Jean, co-fondateur d'A New Road, associé et membre du comité exécutif du cabinet Gide Loyrette Nouel.

"Avec les crises systémiques, les chaînes de valeurs sont multipolarisées et se redéfinissent. L'avenir du monde se joue en Afrique, comme zone de production pour la transformation et zone de consommation avec l'augmentation du pouvoir d'achat. La nouvelle donne africaine implique d'être compétitifs, solidaires et innovants afin de saisir les opportunités qui conduisent à l'excellence et aux meilleurs partenariats sur le sujet des dettes et du financement de la relance économique en Afrique. Au-delà des seuls membres du think tank, notre ambition est également d'échanger avec une grande diversité d'acteurs pour porter des engagements concrets et tenables ", précise Roselyne Chambrier Chalobah, co-fondatrice d'A New Road, présidente-directrice générale d'Arise Ivoire, membre du Comité exécutif du groupe Arise IIP.

Pour sensibiliser davantage de parties prenantes à ces problématiques, A New Road entend présenter le Pacte de responsabilité à des décideurs publics et privés, de hautes autorités et institutions décisionnaires basés dans plusieurs capitales africaines et européennes, durant les prochains mois et en vue du Sommet sur le nouveau Partenariat Financier, qui sera organisé à Paris les 22-23 juin 2023.

A New Road est le premier think tank dédié aux dettes publiques africaines et a pour objet de réunir différentes personnalités influentes expertes de leurs domaines afin de travailler sur le traitement des dettes et plus généralement sur le financement des économies africaines.