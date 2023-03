Soudan: Al-Burhan renouvelle la détermination du Soudan à atteindre les objectifs de développement durable

Doha — Le président du Conseil de souveraineté de transition (CST), le Général Abdel-Fattah Al-Burhan, a réitéré l'engagement du Soudan à atteindre les objectifs de développement durable (ODD), faisant référence aux efforts déployés par le gouvernement de transition à cet égard. .

Il a noté que le gouvernement de transition a établi un budget national en 2019 basé sur les ODD pour la première fois dans l'histoire du Soudan, augmentant les ressources allouées aux secteurs de l'éducation et de la santé.

Le président du Conseil de souveraineté, dans son discours officiel prononcé aujourd'hui à la séance d'ouverture de la cinquième Conférence des Nations Unies sur les pays les moins avancés, organisée par la capitale qatarie, Doha, a déclaré que le Soudan cherchait à attirer davantage de ressources de la communauté internationale, ce qui avait trébuché à cause du problème de la dette, et a également mené un dialogue avec les autorités américaines pour le retirer de la liste des États parrains du terrorisme comme première étape vers le bénéfice de l'initiative des pays pauvres très endettés, soulignant la poursuite du dialogue pour retirer d'autres obstacles liés aux résolutions injustes de l'ONU n° (1591) et (1593).

Le président du Conseil de souveraineté a évoqué dans son allocution les cinq piliers sur lesquels repose le plan du gouvernement de transition pour réduire la pauvreté et atteindre les objectifs de développement durable, notamment la stabilité macro et micro économique, la croissance économique globale, le capital humain, le développement social, la paix et l'égalité des opportunités pour tous les Soudanais, la gouvernance et la capacité institutionnelle dans un cadre de développement social et économique, couvrant la période 2021-2023.

Al-Burhan a salué les efforts de la communauté internationale pour soutenir la mise en oeuvre des réformes politiques, sociales et économiques en cours au Soudan, en particulier la levée des subventions sur certains produits de base, la réforme du système bancaire, l'approbation de la loi anti-corruption, la restructuration du budget en concentrant les dépenses sur la santé et l'éducation, le renforcement de la transparence et de la gouvernance dans les institutions publiques et le transfert du contrôle financier au ministère des Finances, en plus d'améliorer le climat d'investissement en adoptant la nouvelle loi sur l'investissement et la loi sur le partenariat entre les secteurs public et privé, et la libéralisation le taux de change.

Le président du Conseil de souveraineté a affirmé que le Soudan invite toutes les entreprises à investir dans divers domaines, en particulier après l'amélioration du climat d'investissement dans le pays et le soutien apporté par les donateurs internationaux au Soudan et la levée des sanctions à son encontre.

Il a appelé l'ONU et les pays frères et amis à soutenir les efforts en cours du Soudan pour répondre aux exigences de la sécurité alimentaire par le transfert de technologie agricole, afin de jouer son rôle dans la réalisation de l'objectif de systèmes alimentaires durables, comme l'une des priorités. du deuxième objectif des ODD, qui est l'élimination de la faim.

Le président du Conseil de souveraineté a déclaré que la question des personnes déplacées et des réfugiés avait des effets directs sur la sécurité nationale, l'économie, les infrastructures et le secteur des services dans le pays, car le Soudan, en raison de sa situation géographique, constituait une zone d'attraction pour grand nombre de réfugiés des pays voisins, ce qui nécessite de trouver des solutions permanentes aux défis qui en résultent et de créer des solutions durables qui renforcent les capacités du pays et lui permettent de remplir pleinement ses fonctions.

Concernant le dépassement des complications de la période de transition, Al-Burhan a affirmé que le dialogue actuel entre les forces politiques vise à parvenir à un consensus national qui conduit finalement à la formation d'un gouvernement civil qui achève la période de transition et amène le pays à des élections à sa fin, indiquant son soutien à tous les efforts nationaux, régionaux et internationaux à cet égard.

Il convient de noter que la séance d'ouverture de la cinquième Conférence des Nations Unies sur les pays les moins avancés a été présidée par Son Altesse l'Émir de l'État du Qatar, le cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, qui a annoncé la contribution de son pays de 60 millions de dollars pour soutenir la capacité- programmes de construction dans les pays les moins avancés. Th