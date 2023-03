Soudan: Le Soudan célèbre la Journée mondiale de la protection civile

Dongola — Les Forces de défense civile de l'État du Nord ont célébré aujourd'hui la Journée mondiale de la défense civile, qui coïncide chaque année le premier jour de mars. La célébration de cette année est placée sous le slogan " La technologie de l'information dans l'évaluation des risques ". S'adressant à la célébration, le Wali par intérim de l'État du Nord, Al-Baqir Ahmed Ali, a félicité les Forces de défense civile déployées dans tout le pays. Il a souligné que les Forces de défense civile assistent actuellement à un progrès avancé et à un grand développement, utilisant la technologie et les dispositifs modernes dans leurs tâches et fonctions.

Le wali par intérim a salué la participation effective des Forces de défense civile soudanaises aux opérations de sauvetage des victimes du tremblement de terre en Turquie et en Syrie, promettant d'apporter le soutien nécessaire aux Forces de défense civile afin de contribuer à réduire les risques et les catastrophes naturelles affectant au nord du pays, en particulier les inondations, les pluies et les feux de palmiers dattiers.

Le directeur de la police de l'État du Nord, le général de division (police) Mohamed Ahmed Al-Amin, a affirmé que la célébration de la Journée mondiale de la défense civile vise à consolider le soutien aux Forces de défense civile, qui représentent la soupape de sécurité du Soudan et de l'État d'ailleurs. face à toutes les formes de risques et de catastrophes naturelles résultant du changement climatique, notant que la participation des Forces de défense civile soudanaises au sauvetage des victimes du tremblement de terre en Turquie et en Syrie a reçu l'appréciation de tous les pays du monde et des peuples des deux pays. Le directeur des Forces de défense civile de l'État du Nord, le colonel (police) Khalid Suleiman a souligné que les Forces de défense civile célébraient chaque année cette occasion pour encourager les employés sur le terrain et rappeler aux citoyens les dangers auxquels la planète est exposée, les grands efforts déployés par les hommes de la protection civile du monde entier pour faire face aux catastrophes naturelles et réduire les risques. Entre-temps, le wali par intérim de l'État a honoré un certain nombre de familles de martyrs et de retraités des Forces de défense civile de l'État du Nord.