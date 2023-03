Maroc: La coopération parlementaire et le Sahara marocain au centre de la tournée d'une délégation de l'USFP en Amérique latine

Bogota — Le raffermissement de la coopération parlementaire et partisane et la cause nationale étaient les mots d'ordre de la visite d'une délégation de membres du Bureau politique de l'Union socialiste des forces populaires (USFP) dans plusieurs pays d'Amérique latine.

Lors de cette tournée, au cours de laquelle la délégation marocaine s'est rendue en Colombie, en Equateur et en République dominicaine, les échanges ont porté notamment sur l'initiative d'autonomie dans les provinces du sud du Maroc, les énergies renouvelables et la légalisation du cannabis.

La délégation de l'USFP comprenait Khaoula Lachgar, Aicha El Karji, Machij El Karkari, membres du Bureau politique, ainsi qu'Ayoub El Hachemi, membre du Conseil national et coordinateur du réseau Mena-Latina.

A Bogota, capitale de la Colombie, la délégation a tenu une réunion avec notamment M. Jaime Navarro Wolff, le chef du Parti de l'Alliance verte, la plus grande formation écologiste d'Amérique du Sud, Mme Gabriela Posso Restrepo, l'une des cinq hauts conseillers du président de la République, Gustavo Petro, en charge du dossier jeunesse et M. Jaime Jaramillo, secrétaire général du Parti libéral, le plus ancien dans ce pays (174 ans) et qui dispose du plus important groupe parlementaire, ainsi qu'avec des acteurs universitaires et de la société civile.

Au cours de ces échanges, la délégation a fait une présentation sur la légalisation du cannabis, en tant que projet national qui vise à soutenir les petits producteurs en créant des coopératives dédiées à l'exploitation à des fins médicales et industrielles. Le chef du parti de l'Alliance verte colombienne s'est montré très intéressé par l'expérience marocaine, la qualifiant de modèle qui pourrait permettre à la Colombie de venir à bout du fléau des drogues dures et de la situation difficile de ses agriculteurs.

La délégation ittihadie a, par ailleurs, fourni à ses interlocuteurs colombiens des explications sur les aspects juridiques et historiques de la cause nationale du Maroc et les avancées diplomatiques très importantes engrangées dans le cadre de la légalité internationale, soulignant le caractère sérieux de la proposition d'autonomie au Sahara entérinée par les instances de l'ONU.

Les membres de l'USFP, qui ont également échangé avec le responsable des relations extérieures, Jairo Carillo, et la présidente de l'instance des femmes, Jumaira Sarminto, ont débattu des politiques publiques en matière de jeunesse et de démocratie participative, la coopération partisane et parlementaire et la situation de la femme.

La réunion a été conclue par la signature d'un protocole de coopération et d'amitié entre les deux partis.

En Equateur, la délégation de l'USFP s'est rendue à Quito sur invitation du Parti socialiste équatorien. La visite a été marquée par la signature d'un mémorandum d'entente et d'amitié entre les deux partis.

Au cours de cette rencontre, la délégation de l'USFP est revenue sur le processus politique et démocratique depuis l'adoption de la constitution de 2011, l'apport du parti marocain et sa contribution dans la vie politique nationale et au sein des organisations internationales.

Un exposé a été également consacré à la question du Sahara marocain, en s'attardant sur l'initiative d'autonomie qui demeure l'unique solution viable au conflit régional artificiel.

Les deux parties entendent oeuvrer à l'organisation d'une rencontre conjointe entre les partis socialistes d'Afrique et d'Amérique latine, en vue de la création d'un mécanisme permanent de concertation.

L'étape équatorienne de la tournée en Amérique latine a été marquée notamment par une réunion avec la présidente du Conseil national des élections (autorité électorale), Mme Shiram Diana Atamaint, le président du Conseil de la multi-identité et de l'interculturalité pour la souveraineté alimentaire (au Ministère de l'agriculture et de l'élevage), M. Jaime Marchan et le président de l'Assemblée nationale (Parlement), M. Virgilio Saquicela.

Les échanges ont porté notamment sur l'expérience électorale du Maroc, le renforcement des relations parlementaires, la coopération Afrique-Amérique latine et la promotion des droits de l'Homme.

La délégation de l'USFP a conclu sa tournée en République Dominicaine, où elle notamment rencontré le vice-ministre des Affaires étrangères, chargé des relations bilatérales, M. José Julio Gomez, membre du Parti révolutionnaire moderne qui a réitéré le soutien de son pays à la marocanité du Sahara.

Les échanges ont porté également sur le renforcement de la coopération politique et partisane et l'ouverture de nouveaux horizons de coopération et de partenariat entre les deux pays, ainsi que sur les opportunités d'investissement dans les provinces du sud du Maroc.

Lors de sa visite au siège de l'Assemblée nationale, la délégation a tenu des rencontres avec le Groupe d'amitié parlementaire maroco-dominicain, en présence de plus de 40 députés, le président de la Chambre des représentants, Alfredo Pacheco, le président du Sénat, Eduardo Estrella Virella, la direction du Parti révolutionnaire dominicain et la Présidente de l'Internationale Socialiste des Femmes, Janet Camilo, entre autres.