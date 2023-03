Maroc: S.M le Roi félicite les présidents du Nigeria et de la Bulgarie

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations à Bola Ahmed Tinubu à l'occasion de son élection président de la République Fédérale du Nigeria.

Tout en exprimant à M. Bola Tinubu Ses chaleureuses félicitations, Ses sincères voeux de succès dans l'exercice de ses hautes fonctions, SM le Roi a félicité le nouveau président nigérian pour la confiance placée en lui par son peuple, en vue de réaliser ses aspirations à davantage de progrès et de prospérité.

A cette occasion, le Souverain a fait part de Sa satisfaction des liens de fraternité africaine, de la coopération constructive et de la solidarité agissante existant entre le Maroc et le Nigeria, ainsi que Sa détermination à oeuvrer de concert avec M. Bola Tinubu pour renforcer le partenariat stratégique entre les deux pays, étendre la coopération bilatérale à de nouveaux secteurs prometteurs au service des intérêts communs des deux peuples, et contribuer au développement, à la stabilité et à l'unité du continent africain.

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé également un message de félicitations au président de la République de Bulgarie, Rumen Radev, à l'occasion de la fête nationale de son pays.

Dans ce message, le Souverain exprime au président bulgare Ses félicitations les plus chaleureuses et Ses voeux les plus sincères de davantage de progrès et de prospérité au peuple bulgare.

SM le Roi saisit cette occasion pour exprimer Sa satisfaction des relations distinguées qui unissent le Maroc et la Bulgarie, basées sur l'amitié et la coopération fructueuse, réaffirmant Sa détermination à oeuvrer de concert avec le président bulgare, pour consolider ces liens et élargir leurs perspectives au service des intérêts des deux peuples amis.