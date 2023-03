Maroc: La gendarme Imane Jaouharan, une adepte du tir sportif dévouée au service de la Patrie

Rabat — Mue par le sens du devoir envers la patrie et ses concitoyens, la gendarme Imane Jaouharan est un modèle d'abnégation et de rigueur, au sein de la famille de la Gendarmerie Royale.

Adepte des sports de haut niveau, notamment du tir sportif, cette jeune femme a rejoint les rangs de la Gendarmerie Royale en 2017 où elle a suivi une formation de deux ans à l'École de la Gendarmerie Royale de Marrakech, avant d'intégrer le groupement de sécurité et d'intervention.

La démarche ferme et la tête haute, cette native d'Agadir ne peut être que fière d'avoir eu l'opportunité d'intégrer cette unité, dont les éléments sont triés sur le volet, réalisant ainsi un rêve qu'elle caressait depuis son plus jeune âge.

"Faire partie du groupement de sécurité et d'intervention de la Gendarmerie Royale signifie pour moi que la femme marocaine a en elle cette force, cette capacité et cette volonté d'accomplir toutes les tâches, mêmes les plus ardues", a-t-elle déclaré avec fierté, dans une interview accordée à M24, la chaîne télévisée d'information en continu de la MAP.

"En intégrant les rangs de la Gendarmerie Royale, j'ai également pu réalisé mon rêve d'enfant, celui de servir mon pays de la plus noble des manières", a-t-elle confié, expliquant que "le fait de pratiquer le tir sportif durant plusieurs années m'a non seulement aidé à intégrer la Gendarmerie Royale et notamment cette unité mais également de me faire une place et de m'imposer au sein de l'équipe".

Imane Jaouharan a également indiqué qu'au sein du groupement, "les équipes sont appelées à effectuer des entraînements quotidiens pointus et rigoureux axés sur la condition physique, et ce afin de mener à bien les différentes missions assignées".

Ces missions ne sont pas des moindres. "Il s'agit notamment de la lutte contre le crime organisé, la protection des personnalités et l'assistance en cas de catastrophes naturelles", a-t-elle expliqué.

Interrogée sur le regard de sa famille quant à son choix de carrière, la jeune gendarme a confié que ses parents l'ont toujours confortée dans ses choix, lui assurant régulièrement à quel point ils sont fiers d'elle et du chemin qu'elle a parcouru jusqu'à présent.

Livrant son message à l'occasion de la journée internationale des droits des femmes, la gendarme Imane Jaouharan appelle les jeunes filles et femmes marocaines à poursuivre leurs études et à croire en elles et en leurs compétences.