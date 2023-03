Ile Maurice: Retour sur le lieu du crime...Dikshita Veerapen tuée sous les yeux de sa fille

Dans cette rubrique hebdomadaire, nous revenons sur des disparitions, des faits divers ou des crimes qui ont été perpétrés il y a plusieurs semaines, mois, années... Des drames qui ont marqué les esprits et qui ont bouleversé des vies à tout jamais...

Ce mercredi 8 mars, on célèbre la Journée mondiale de la femme... Ce sera aussi un rappel douloureux pour la famille de Dikshita Veerapen car cela fera un an depuis qu'elle a dû apprendre à vivre sans elle. La jeune femme a été tuée dans la soirée du 7 mars 2022 sous les coups de son concubin Vidianand Beekhary, devant les yeux innocents de leur fille, âgée d'un an...

Le corps sans vie de Dikshita Veerapen, 24 ans, a été retrouvé dans une mare de sang. Cette jeune mère de deux enfants n'aura pas survécu à l'énième accès de colère et de jalousie de son concubin Vidianand Beekhary, âgé de 28 ans, avec qui elle avait vécu pendant plus de huit ans. Ce jour-là, elle avait passé la journée avec sa mère et son enfant d'un an à Rose-Hill. Se confiant à la presse le jour du drame, Purnima Veerapen, sous le choc, expliquera qu'elle ne pensait pas que cette journée avec sa fille serait la dernière. "Monn kit li vers 1-er parla, 6-zer mo gagn nouvel linn mor."

Selon ses dires, Dikshita et elle se sont rencontrées après que cette dernière lui a dit qu'elle n'avait rien à se mettre sous la dent et qu'elle n'avait plus de lait pour sa fille d'un an. Purnima lui a donc donné rendez-vous pour lui offrir un peu d'argent. Elle expliquera que le même jour, sa fille lui avait confié qu'elle se faisait souvent tabasser par Vidianand, plus connu comme Vicky. Cependant, malgré le fait que sa mère lui avait proposé de venir chez elle, où habitait déjà son premier enfant, la jeune femme choisira de retourner au domicile de son bourreau, pensant que ce serait mieux pour elle et sa famille de ne pas faire d'histoires...

De retour à son domicile à Bambous, Dikshita était loin de s'imaginer ce qui l'attendait. Vidianand Beekhary était hors de lui car Dikshita serait rentrée un peu trop tard à son goût. Dès que la jeune femme a franchi le seuil de la porte, une dispute a éclaté. Vidianand n'arrêtait pas de la forcer à avouer qu'elle avait un amant et comme cette dernière ne cessait de nier lui expliquant en vain qu'elle n'était qu'avec sa mère, il a commencé à la battre. Selon des témoins et des proches, les disputes étaient légion entre les deux mais ce jour-là, de terribles sons d'objets se fracassant contre les murs et par terre inquiétaient le voisinage.

Sous-vêtements et barre de fer

Vidianand Beekhary a d'abord commencé à s'acharner sur les effets personnels de la jeune femme. D'ailleurs selon nos recoupements, lorsque la police est arrivée sur les lieux après la découverte du corps, un désordre inexplicable régnait dans la maison. Les sous-vêtements de la victime et divers objets dont une barre de fer gisaient sur le sol. Dans sa déposition, Vidianand expliquera que comme Dikshita ne cessait de nier, il a commencé à lui asséner des coups de poing et à déchirer ses vêtements, avant de s'emparer d'une barre de fer et de lui infliger des coups à la tête, sous les yeux innocents de leur fille d'un an, qui se trouvait dans la même pièce... Après son acte, il a affirmé avoir tenté de la réanimer. "Monn get li monn trouvé li pa pé bouzé. Monn alim ventilater, mo ti pansé li pou levé mé li pann levé", confiera le tueur.

Comme le voisinage et ses proches ont commencé à lui ordonner d'ouvrir la porte, Vidianand a paniqué. Il s'est emparé d'une paire de ciseaux et s'est tailladé les veines. Ces derniers ont dû enfoncer la porte pour entrer et découvrir avec choc le corps sans vie de la jeune femme et celui de Vidianand Beekhary par terre. Alors qu'il était transporté d'urgence à l'hôpital Victoria, le corps de Dikshita était transporté à la morgue. Selon le rapport d'autopsie, elle serait morte d'un choc causé par de multiples blessures. Son corps était couvert d'hématomes... Après avoir passé deux jours à l'hôpital, Vidianand a été conduit en cellule policière et il a comparu au tribunal de Bambous pour meurtre le 11 mars 2023.

Les enfants ont été confiés aux parents de la jeune femme, qui essaient tant bien que mal d'avancer malgré la souffrance...