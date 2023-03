Algérie: Batna - Sortie de promotion d'agents de contrôle des Douanes-Sud 2022-2023

BATNA — Une nouvelle promotion d'agents de contrôle des Douanes-Sud 2022-2023 est sortie dimanche à l'Ecole des Douanes chahid colonel Mohamed Amouri de Batna en présence du Directeur général de ce corps constitué, Noureddine Khaldi.

La formation d'agents de contrôle des douanes-Sud s'inscrit dans le cadre de "la mise en oeuvre des recommandations des autorités supérieures et de la feuille de route du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, qui accorde un intérêt particulier à ce domaine afin de procéder à la renaissance qualitative de ce dispositif au rôle majeur dans la protection de l'économie nationale et la dynamisation du mouvement commercial surtout l'exportation", a indiqué M. Khaldi qui était accompagné du wali de Batna Mohamed Benmalek, en marge de la sortie de la promotion d'agents qui a suivi une formation spécialisée de neuf mois.

"Nous avons accordé la priorité à la formation afin de donner aux Douanes une administration moderne comme en témoigne le nouveau dispositif informatique dont l'exploitation se fera après la phase d'expérimentation", a ajouté le Directeur général des Douanes algériennes, avant de souligner que l'opération de formation est effectuée en coordination avec les autorités sécuritaires à leur tête l'Armée nationale populaire.

Il est prévu avant la fin du mois en cours, a ajouté M. Khaldi, "la sortie de promotions de cinq écoles qui renforceront les rangs du dispositif des Douanes algériennes appelé à jouer un rôle déterminant dans la lutte contre la criminalité transfrontalière et le trafic de drogues, ainsi que dans les recouvrements au profit du trésor public".

La promotion sortante est composée de 193 agents de contrôle qui ont suivi une formation spécialisée de neuf mois incluant un volet théorique et des entraînements paramilitaires, en plus d'un stage pratique de trois mois au niveau des structures extérieures des douanes, a indiqué le directeur de l'Ecole située à Hamla-3, dans la commune d'Oued Chaâba, le contrôleur général Chaâbane Zeroual.

La nouvelle promotion a été baptisée au nom de Abdelmadjid Bousbir, décédé le 5 août 2018 à l'âge de 59 ans après avoir assumé plusieurs responsabilités dont celles de chef d'inspection divisionnaire des Douanes des wilayas d'Ouargla et d'El Oued, de directeur régional dans les wilayas d'Ouargla et de Bechar et de premier directeur de l'Ecole des douanes de Batna.

Un hommage a été rendu à l'occasion aux membres de sa famille.

La cérémonie de sortie qui s'est déroulée en présence des autorités locales, de membres des familles des éléments de la promotion et de cadres des Douanes algériennes a été marquée par le passage en revue de la promotion par le Directeur général de ce corps constitué, la prestation du serment et la remise des attestations et grades.

Des exhibitions et activités diverses ont été organisées à l'occasion.