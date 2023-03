Algérie: Mission algérienne de sauvetage des victimes du séisme en Turquie et en Syrie - 'La distinction du président de la République est une fierté pour nous'

ALGER — Les membres de la Protection civile, des forces aériennes de l'ANP et du Croissant rouge algérien (CRA), décorés dimanche par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, de la médaille de l'Ordre du mérite national au rang de "Achir", ont exprimé leur fierté et leur reconnaissance, affirmant que les opérations de sauvetage des sinistrés menées en Turquie et en Syrie suite au séisme qui a frappé ces deux pays, s'inscrivaient dans le cadre d'une action de solidarité, en réponse à un appel humanitaire auquel l'Algérie était la première à avoir répondu.

En marge de la cérémonie de distinction, l'agent de la Protection civile, Fares Ali, premier membre de la mission que le président de la République a décoré de la médaille de l'Ordre du mérite national au rang de "Achir", a déclaré que cette distinction "historique est un grand honneur" pour le corps de la Protection civile.

Très ému par cette décoration, l'agent de la Protection civile a affirmé que "les sacrifices de la Protection civile et la bravoure de ses membres pour sauver des vies est un devoir national".

Il a indiqué que les réactions suscitées après la diffusion d'une vidéo le montrant retirer un enfant turc des décombres, l'ont rendu fier de son appartenance au corps de la Protection civile.

"Nous avions retiré des décombres trois personnes vivantes avant cet enfant qui a, malheureusement, perdu tous les membres de sa famille et avait peur mais j'ai réussi en toute spontanéité à le calmer et le rassurer", a-t-il dit.

Il s'est, également, félicité de l'accompagnement "qualitatif" de cette mission par le Directeur général de la Protection civile, le Colonel Boualem Boughlef, ainsi que la démarche de l'Etat visant la promotion de la performance de ce corps constitué.

Dans le même contexte, le directeur des Statistiques et de la Communication à la Direction générale de la Protection civile (DGPC), le Colonel Farouk Achour a affirmé que cette distinction constituait "un grand honneur et une motivation pour poursuivre cette action et maintenir le niveau de qualité et d'efficacité, à même d'assurer la sécurité des citoyens algériens avec efficacité".

"Cette distinction nous encourage à poursuivre les interventions de la Protection civile en dehors du territoire national, pour sauver et secourir les victimes des catastrophes avec la même efficacité, professionnalisme et compétence", a-t-il ajouté.

A ce propos, il a rappelé que l'Algérie disposait "d'équipes dont les atouts sont à même de les qualifier à opérer des interventions en dehors du territoire national", notamment en termes de compétences humaines et matérielles, d'équipements modernes, d'autonomie en matière d'hébergement et de ravitaillement.

Ces atouts "permettent aux équipes algériennes d'apporter aide et assistance, mais aussi d'entamer leur action dès leur arrivée sur les lieux", a-t-il ajouté.

De son côté, le Colonel Djoumi Abdelkader, commandant de bord au sein des Forces aériennes de l'Armée nationale populaire (ANP), a remercié le président de la République pour l'hommage qu'il a reçu, affirmant que "l'Algérie a été toujours été pionnière en matière d'actions humanitaires".

Dans ce cadre, il a rappelé que l'ANP "a eu l'honneur d'acheminer les aides humanitaires aux victimes des catastrophes naturelles dans différents pays".

De son côté, le pilote des Forces aériennes de l'ANP, Mohamed Benkaibiche Abdallah a estimé que l'hommage qui lui a été rendu par le président de la République, "se veut un honneur et une fierté et incite à consentir davantage d'efforts au service du pays".

Mme Yasmine Koreichi du Croissant-Rouge algérien (CRA) et qui a reçu la Médaille de l'Ordre du mérite national au rang de "Achir", a affirmé que cet hommage est "un encouragement et une reconnaissance des efforts consentis, soit par le CRA, la Protection civile ou l'ANP".

Mme Koreichi a exprimé son voeu de voir cet hommage constituer "un catalyseur fort" qui pousse les jeunes à davantage d'actions de bénévolat dans le cadre du CRA et consacrer la culture de bénévolat et d'assistance, estimant que les six jours passés en Syrie constituaient un tournant décisif dans son travail de bénévole.

De son côté, le coordonnateur des premiers secours au CRA, Othmane Cherif Kouachi, a estimé que cette distinction par le président de la République "est un encouragement pour aller de l'avant dans les opérations de solidarité et d'assistance".

M.Kouachi a, en outre, affirmé que les efforts conjoints du CRA et de l'ANP avaient permis de fournir les moyens nécessaires au travail accompli sur le terrain en matière de premiers secours, d'assurer une intervention "efficace" et d'accomplir le devoir "de la meilleure manière qui soit".

Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a décerné, dimanche à Alger, la médaille de l'Ordre du mérite national au rang de "Achir" à 307 membres des corps de la Protection civile, des Forces aériennes de l'Armée nationale populaire (ANP) et du Croissant Rouge Algérien (CRA), qui ont participé aux opérations de sauvetage des sinistrés du séisme qui a frappé le sud de la Turquie et le nord de la Syrie le 6 février dernier.

Cette distinction est intervenue lors d'une cérémonie organisée au Centre international des conférences (CIC) Abdelatif-Rahal, où la médaille de l'Ordre du mérite national au rang de "Achir" a été décerné à 172 membres de la Protection civile, 107 des Forces aériennes de l'ANP et 28 du CRA.

La cérémonie de distinction s'est déroulée en présence du président du Conseil de la nation, M. Salah Goudjil, du président de l'Assemblée populaire nationale (APN), M. Brahim Boughali, du Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane, du président de la Cour constitutionnelle, Omar Belhadj, du Chef d'Etat-major de l'ANP, le Général d'Armée Saïd Chanegriha, et du ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Brahim Merad.