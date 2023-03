Algérie: Arkab prendra part lundi aux Etats-Unis à la 41ème conférence énergétique 'CERAWeek'

ALGER — Le ministre de l'Energie et des mines, Mohamed Arkab, prendra part à la 41ème édition de la conférence sur l'énergie (CERA Week 2023 by S&P Global), qui se déroulera du 6 au 10 mars 2023 à Houston (Etats-Unis), a indiqué dimanche un communiqué du ministère.

Arkab sera accompagné d'une importante délégation composée des cadres du ministère, de Sonatrach, de Sonelgaz et de l'Agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (Alnaft), a ajouté la même source.

Lors de cette visite, M. Arkab aura une série de rencontres avec ses homologues et des responsables des grandes compagnies énergétiques internationales et participera à plusieurs panels qui porteront notamment sur l'énergie, l'énergie en Afrique et la transition énergétique, a précisé le communiqué.

Le CERA Week (Cambridge Energy Research Associates) est l'un des événements les plus importants qui réunit chaque année des dirigeants de l'industrie de l'énergie, des experts, des responsables gouvernementaux et des décideurs, ainsi que des dirigeants des communautés technologiques, financières et industrielles, a fait savoir le ministère.

Les participants aborderont, lors de cette conférence, les principaux thèmes et défis énergétiques des prochaines décennies et proposeront des solutions pertinentes et innovantes pour assurer une pérennisation du flux d'approvisionnement en énergie, souligne-t-on de même source.