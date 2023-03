Cote d'Ivoire: Tonkpi / Autonomisation de la femme - Edwige Diety sort plus de 5000 paysannes de la précarité

Un acte fort que les femmes du Tonkpi n'oublieront pas de sitôt. A la faveur de la journée de la femme paysanne, le samedi 25 février à la place publique de la mairie de Sangouiné, la marraine de la cérémonie par ailleurs présidente de la fondation KED, Edwige Diety, a fait un important don à ses filleules.

En effet, la " Dominique Ouattara du Tonkpi" , comme on l'appelle affectueusement, a offert du matériel agricole composé de 10 brouettes, 10 brodeuses, de paires de bottes, de machettes et limes d'une valeur 5.500.000 FCFA. Outre ces dons en matériel, " la mère Teresa du Tonkpi " a mis à la disposition des femmes un fonds de 10 000 000 FCFA pour le financement de leurs projets.

A l'occasion, elle a relevé le rôle prépondérant que jouent les femmes paysannes dans l'économie de la Côte d'Ivoire. " Une société forte se bâtit en mettant en synergie les différentes forces et les femmes doivent apporter leur contribution au développement de leur région. Nous magnifions la femme battante, la femme courageuse et toute la nation doit en être témoin. Car vous incarnez les vertus de la femme modèle et c'est ce que nous prônons à l'instar de notre président qui a mis au centre de ses priorités l'autonomisation de la femme " a-t-elle introduit.

C'est pourquoi, depuis plusieurs années, la présidente de la fondation KED accompagne les femmes dans leur projet d'autonomisation à Man, Danané, Zouhan-hounien, Biankouma et même Sipilou. " Nous voulons encourager les femmes qui travaillent sous la pluie et le soleil en les accompagnant par le financement de leur projet afin d'être autonome " a-t-elle ajouté. Cette volonté de toujours accompagner ses pairs en leur apportant le sourire s'inscrit dans la noble vision de la Première Dame Dominique Ouattara qui a institué le FACI (Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire) pour sortir les femmes de la précarité.

Elle a donc exprimé sa gratitude à la First Lady ivoirienne pour ses appuis au profit des femmes de Côte d'Ivoire en général et celles du Tonkpi en particulier. Elle a enfin exhorté les femmes venues des 6 sous-préfectures de la région à l'entente, à l'amour, à la cohésion sociale, à l'union et à l'excellence afin de continuer à tracer les sillons du développement.

Doh Sieny Eunice, au nom des femmes, a félicité la marraine Edwige Diety pour toutes ses actions au profit des femmes du Tonkpi. Notamment les dons de tricycles et autres véhicules pour l'écoulement de leurs produits, la mise de fonds à la disposition des femmes, la construction d'écoles et bien d'autres.

Le maire de Sangouiné, Dion Remi, a remercié la marraine pour son engagement aux côtés des femmes du Tonkpi. Il a indiqué à la présidente de la fondation KED sa ferme volonté de l'accompagner dans sa vision de sortir les femmes du Tonkpi de la précarité et de parfaire leur autonomie. Aux femmes, le maire Dion Rémi leur a demandé d'être à l'image de leur marraine en s'investissant dans leurs activités. Il insisté sur la bonne gestion de ces fonds afin que d'autres femmes en bénéficient.

Pour cette journée, plus de 5000 femmes sont venues des sous-préfectures de Sandougou-Soba, Zagoué, Fagnampleu, Gbangbégouiné Yaty, Podiagouiné et Man pour célébrer leur persévérance en dépit des difficultés qu'elles rencontrent dans le monde rural.