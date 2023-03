Cote d'Ivoire: Promotion du tourisme- 'Sublime Côte d'Ivoire' dans ses menus croustillants

La Sublime Côte d'Ivoire poursuit son irrésistible ascension vers les cimaises d'une destination leader et robuste en Afrique. 3 membres du Gouvernement aux côtés de leur pair en charge du Tourisme, Siandou Fofana, ce lundi 6 mars, au Palm Club Hôtel d'Abidjan Cocody: Mme Françoise Remarck de la Culture et de la Francophonie ; Amadou Coulibaly de la Communication et de l'Economie numérique; Mamadou Touré de la Promotion de la jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique. Et ce, pour la cérémonie de présentation des 7 circuits touristiques mis à maturation et promus à moins d'un an de la tenue en terre ivoirienne de la Coupe d'Afrique des nations de football (Can). Au nombre desdits circuits, l'on compte, à titre d'exemple, « La route des rois », un circuit culturel de découverte des trésors cultuels et patrimoniaux à l'est du pays, « La route des esclaves », au sud forestier, estampillé du sceau mémoriel ou encore « La route des Éléphants », entre mini safari et plongée au cœur des terroirs du cacao.

Relevant la cohérence de la stratégie nationale de développement touristique « Sublime Côte d'Ivoire » dans le programme social « Pour une Côte d'Ivoire Solidaire », le ministre du Tourisme a souligné que l'année 2023 ayant été décrétée « Année de la jeunesse », en quoi ces circuits touristiques contribueront à activer le vivier d'employabilité, d'une part, mais de l'autre, mettre en conformité la stratégie de country-branding pour une communication uniforme sur le pays. Bien plus, Siandou Fofana a réaffirmé que la culture est « le fonds de commerce du Tourisme ». Sans compter qu'avec la digitalisation des pratiques mercatiques en matière de tourisme, sous la houlette du ministère, à l'instar du « Pass touristique », lancé récemment, ainsi que le Festival de la cuisine ivoirienne pour booster l'art culinaire ivoirien et l'ériger en niche d'attractivité supplémentaire de la destination, la Sublime Côte d'Ivoire devrait atteindre ses objectifs de de s'établir dans le Top 5 africain à l'échéance 2025. En se positionnant comme un hub du divertissement et des loisirs. La Can étant un ballon d'essai en grandeur nature.