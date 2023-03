Ile Maurice: Yashna Beeharry - 'Devenir un modèle pour les jeunes et les inspirer à travailler en faveur de l'environnement'

Nous connaissons maintenant la grande gagnante du concours de beauté "Miss Environment International Mauritius 2023". Il s'agit de Yashna Beeharry, couronnée après une soirée en grande pompe qui s'est tenue au Domaine Izi, à Bambous, le samedi 25 février.

Le thème cette année était "Beauty at the service of nature". "On a voulu mettre l'accent sur la formation et la connaissance autour des problèmes qui touchent l'environnement, l'écologie, l'écosystème et la biodiversité. Chaque finaliste devait écrire un projet à mettre en place dans sa région résidentielle au sein de la communauté. On leur a fait comprendre que le travail commencera après la finale", explique Jean Mée Sandian, le Chief executive Officer (CEO) de Miss Environment Océan Indien.

Yashna Beeharry habite à Saint-Paul et travaille actuellement comme consultante en recherche pour une entreprise privée. Elle est très fière de son exploit. "Mon expérience au cours de ce spectacle n'était rien de moins qu'incroyable ; c'était nouveau et fascinant pour moi. Il était vraiment clair que cela allait être un voyage difficile, mais j'étais déterminée à le faire et à atteindre mes objectifs. J'ai rencontré plusieurs obstacles et revers en cours de route, mais j'ai pu les surmonter avec un travail acharné, du dévouement et de la persévérance, et surtout un état d'esprit positif." Et d'ajouter : "Ce fut un processus d'apprentissage de différents aspects de la vie, du fonctionnement de l'écosystème, à la façon d'augmenter son niveau de confiance. J'ai acquis des connaissances et des compétences avancées. Quelque chose que j'ai beaucoup apprécié a été de rencontrer beaucoup de nouvelles personnes et d'établir de nouvelles relations avec elles. Il y a eu des moments où j'avais envie d'abandonner, mais mes parents m'ont toujours soutenue et encouragée à aller de l'avant et continuer. L'expérience a été comme des montagnes russes d'émotions, allant de l'excitation de remporter de petites victoires à la déception des revers. Ce concours m'a rappelé que, peu importe à quel point les choses peuvent sembler difficiles, il ne faut jamais abandonner. C'est ainsi que j'ai pu devenir la Miss Environnement Maurice 2023."

L'objectif de Yashna Beeharry est de prendre des initiatives pour protéger le pays qui est vulnérable. Elle est reconnaissante du soutien de sa famille, de ses amis, de ses mentors et des membres de l'organisation qui l'ont aidée tout au long de son parcours. "Je suis absolument ravie et honorée d'être couronnée Miss Environnement Maurice 2023. Lorsque la couronne a été placée sur ma tête, je pouvais ressentir un moment de pure joie et d'excitation. J'avais l'impression que tout mon travail acharné et ma préparation avaient porté leurs fruits. C'est quelque chose que je chérirai toute ma vie. Ce concours m'a donné une plateforme que j'utiliserai pour exprimer mes idées, mes préoccupations, et inspirer d'autres personnes à protéger, conserver et préserver notre environnement, qui est notre maison et notre source de guérison", souligne-t-elle.

Également connue pour être une fanatique de fitness, une fashionista, une adepte de la dernière mode et un mannequin, Yashna Beeharry passe la plupart de son temps au gymnase, à lire, à faire des recherches ou à faire de la randonnée, c'est-à-dire à explorer et à se connecter avec la nature, ce qui l'aide vraiment à mieux se comprendre et à trouver la paix. Elle veut que ses actions soient plus fortes encore que le titre de Miss Environnement Maurice 2023. Pour y parvenir, elle a plusieurs projets en tête pour Maurice, avec des objectifs durables, plus particulièrement en lien avec le changement climatique. "Nous pouvons voir les impacts négatifs des actions humaines sur l'environnement avec le réchauffement climatique, les inondations, les fortes pluies et l'érosion des plages, entre autres."

Premièrement, en qualité de Miss Environnement Maurice 2023, elle souhaite utiliser sa plateforme de médias sociaux pour éduquer, encourager et sensibiliser afin que les gens adoptent un mode de vie durable, incluant la culture du recyclage, la gestion de leurs déchets, le compostage, le refus d'utiliser des produits chimiques. Elle veut les encourager à utiliser des sources d'énergie renouvelable afin de réduire l'empreinte carbone, en faisant de petits gestes comme refuser d'utiliser du plastique dans leurs activités quotidiennes en faveur de l'environnement.

Aussi, Yashna Beeharry travaillera avec des jeunes. Elle veut être un modèle et les inspirer à travailler en faveur de l'environnement, renforcer leur niveau de confiance et les encourager à proposer des projets car ils sont les leaders, les parents de demain. La génération future dépendra de leurs actions, telles que la création de groupes de nettoyage et la promotion des jeunes à se rejoindre et à se dépenser plus dans la nature que sur les réseaux sociaux. Elle veut aussi mettre en place des bacs de recyclage dans sa localité. C'est du reste le projet qu'elle a soumis lors du concours. La communauté apprendra ainsi non seulement à éliminer les déchets, mais aussi la gestion de ces déchets. Ceci est basé sur l'économie circulaire, où les déchets ne se retrouvent pas dans les décharges pour causer plus de pollution et d'émissions de gaz nocifs, qui sont la principale cause du dérèglement climatique. Et en dernier lieu, Yashna Beeharry plaide pour un changement de politique ; elle est pour une politique verte, car les dommages à l'environnement affectent en fin de compte les indicateurs sociaux et économiques de Maurice. À titre d'exemple, les pauvres sont très vulnérables aux inondations à Maurice. Il pourrait s'agir de rencontres avec des parties prenantes essentielles et des experts de l'environnement afin de construire ensemble un programme de planification et aider à apporter des changements à la fois au niveau local et national.

"Miss Environment International Pageant vise à promouvoir la sensibilisation sociale aux problèmes environnementaux que notre monde traverse d'une manière économique. L'objectif était d'organiser ce concours de beauté environnemental et trouver l'ambassadrice pour promouvoir la protection de l'environnement. Nous sommes tous conscients des changements climatiques et environnementaux qui se produisent dans le monde entier au fil du temps. À défaut de pouvoir changer le monde, commençons par réussir l'organisation, en accompagnant les participantes et les gagnantes afin d'atteindre l'objectif qui est de protéger et d'apporter de petits changements à notre communauté environnementale à l'échelle mondiale", conclut Jean Mée Sandian.