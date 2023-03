Algérie: Touggourt/Manifestations du 7 mars 1962 - Une épopée dans le parcours combatif pour la préservation de l'unité territoriale nationale

TOUGGOURT — Les manifestations du 7 mars 1962 de Touggourt constituent une des épopées menées par la population de la région, imbue de la conscience militante, pour préserver l'intégrité territoriale nationale et mettre en échec les desseins de la France coloniale tendant à séparer le Sud du reste du pays, ont souligné unanimement des universitaires et chercheurs en Histoire la veille de la commémoration du 61ème anniversaire de ces manifestations.

Dans ce cadre, M. Redouane Chafou, enseignant d'Histoire à l'Université "Chahid Hamma Lakhdar" d'El-Oued a souligné que "ces manifestations, prolongement de celles menées le 27 février 1962 à Ouargla, constituaient une claque en plein figure de Charles De Gaulle qui glanait, de par ses manoeuvres, certains notables et citoyens de la région pour assouvir ses convoitises portant séparation du Sud algérien du reste du pays".

"Toutefois, ces desseins malveillants du colonisateur français se sont heurtés à la bravoure et détermination consciente de la population locale qui a vigoureusement rejeté toute forme de compromis pour la division de l'intégrité territoriale du pays", a soutenu cet enseignant qui a estimé que "la position de la population a déjoué les desseins sournois de la France coloniale dans cette partie intégrante du pays".

Evoquant l'organisation de ces manifestations, l'universitaire a indiqué que "d'imposantes foules de la ville de Touggourt se sont, dès les premières heures du 7 mars 1962, affluées devant le siège de la préfecture (administration coloniale française) , brandissant l'emblème national et scandant des slogans hostiles au colonialisme, dont "vive l'Algérie", "le Sahara algérien", "Ensemble avec le gouvernement provisoire de la république algérienne", pour être, par la suite, affrontées aux forces coloniales qui ont procédé, pour la dispersion vainement des manifestations, au tir de sommation".

"Ce soulèvement de bravoure, armé d'une volonté de chasser l'ennemi de la sainte patrie, s'est imposé à déjouer le plan de De-Gaulle et de confirmer davantage que l'unité territoriale nationale est une ligne rouge non-négociable", a soutenu l'intervenant.

De son côté, Abdellatif Hadjoudj, chercheur en Histoire de la région et membre de l'Organisation des Moudjahidine de la wilaya, a mis en valeur l'important rôle militant assumé par les citoyens de la région dans l'appui de la Guerre de libération et l'adhésion indéfectible au Front de libération nationale (FLN) pour contrecarrer les manoeuvres coloniales françaises.

Selon ce Moudjahid "ces manifestations, réponse favorable à l'appel lancé par le commandement de la révolution algérienne de la 6ème wilaya historique, s'imbriquent au titre des multiples réactions et ripostes rejetant catégoriquement les visées coloniales de séparation du Sud du Nord du pays, minutieusement et confidentiellement préparées pour faire face à une puissance coloniale".

Et d'expliquer: "Dans le but de faire aboutir les objectifs de ces manifestations, toutes les mesures nécessaires ont été prises par les organisateurs, dont les plans alternatifs concoctés pour affronter d'éventuelles répressions lancées par les forces coloniales".

Selon M. Hadjoudj, le choix de cette date de manifestation n'est point fortuit, mais préalablement établi, car fut concomitant avec la reprise des négociations d'Evian par souci d'assurer un appui moral et politique à la délégation algérienne négociatrice et d'avoir plus de soutien diplomatique à la Guerre de libération".

Pour sa part, le directeur des Moudjahidine de la wilaya de Touggourt, Djamel Mâazouzi a qualifié ces manifestations des grandes épopées historiques témoignant les sacrifices consentis par la population locale face au joug colonial pour arracher sa liberté et la victoire.

Le secteur des Moudjahidine et des ayants-droit se penche, avec le concours des associations concernées par l'histoire de la région, sur l'écriture des hauts faits de la région, la collecte des témoignages et documents retraçant ces épopées dans le cadre des efforts de la préservation de la mémoire historique collective et sa transmission aux générations montantes.

Le programme commémoratif de ces manifestations prévoit l'organisation, au travers les différentes communes de la wilaya de Touggourt, des conférences, expositions, des parades des Scouts Musulmans Algériens (SMA), des concours culturels et des représentations théâtrales sur ces évènements.