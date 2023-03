Algérie: Les forums de la société civile, un espace pour consacrer la démocratie participative

CHLEF — Le président de l'Observatoire national de la société civile (ONSC), Noureddine Benbraham, a affirmé, lundi à Chlef, que les forums de la société civile constituaient un indicateur consacrant la liberté des associations et la démocratie participative.

L'organisation de forums de la société civile au niveau d'un nombre de wilayas est un "indice de la liberté des associations, de la consolidation de la démocratie participative et de la gouvernance basée sur la tenue de rencontres entre les acteurs de la société civile et les autorités locales", a indiqué M. Benbraham à l'ouverture, à la maison de la culture et en présence du wali de Chlef, Atallah Moulati, d'un forum de la société civile.

Il a ajouté que l'objectif de ces forums est de "consolider les acquis, activer les mécanismes du dialogue et transmettre les préoccupations des citoyens aux autorités locales, grâce à une approche participative permettant d'activer le rôle de la société civile en tant que partenaire efficient dans la consécration du développement local et de l'acte de gestion en général ".

"Les forums de la société civile sont axés sur trois thèmes : dialogue, citoyenneté et développement local, et seront sanctionnés par des recommandations de nature à apporter des solutions et mettre en lumière les questions prioritaires dans chaque région, en fonction de ses spécificités et aptitudes ", a souligné le même responsable.

Quant au wali de Chlef, il a estimé que ce forum, qui s'inscrit au titre de la stratégie de l'Etat visant à impliquer la société civile dans la gestion et le développement local, "est un espace participatif pour réunir les différents acteurs de la société civile avec les autorités locales".

La société civile "est désormais un partenaire essentiel et efficace dans la gestion des institutions de l'Etat afin de consacrer la durabilité à travers la consultation et formuler des propositions qui permettront de concrétiser les aspirations des citoyens en matière de développement", a observé M. Moulati.

Le forum de la société civile pour le dialogue, la citoyenneté et le développement local, de la wilaya de Chlef, a enregistré une large participation d'associations qui ont exposé plusieurs préoccupations et propositions relatives à un nombre de projets et dossiers.