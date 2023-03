Afrique: Baleine à bosse - Congrès mondial organisé par Cétamada du 6 au 10 mars

Les scientifiques-chercheurs s'intéressent davantage aux baleines à bosse. Organisée par l'association Cétamada Madagascar, la troisième édition du Congrès mondial sur cette espèce se déroule à partir de ce jour à Santo Domingo, en République Dominicaine.

" L'économie bleue pour un développement durable ". Tel est le thème de la troisième édition du Humpback Whale World Congress (HWWC) ou Congrès mondial de la baleine à bosse, organisé par Cétamada Madagascar, sous la présidence du Dr Anjara Saloma. Cet événement est co-organisé avec l'Autorité Nationale des Affaires Maritimes de Saint Domingue (ANAMAR) ainsi que l'ambassade de France en République Dominicaine. A noter que cet événement scientifique est né à Madagascar en 2015 sur l'île Sainte-Marie lors de la célébration du Festival des Baleines et a suscité l'intérêt de plus d'une centaine de scientifiques-chercheurs internationaux. La deuxième édition a été par la suite accueillie sur l'île de La Réunion en 2017. Pour présenter l'événement HWWC 2023, une conférence de presse s'est tenue le 1er mars à l'Université Autonome de Saint Domingue (UASD) où les organisateurs ont annoncé que le congrès est certifié par le programme de la Décennie des Nations Unies pour les Sciences Océaniques (UN Océan Decade).

Conservation

Il est essentiel d'avoir le plus de connaissances possibles sur la baleine à bosse lorsqu'on parle de sa préservation, selon François-Xavier Mayer, membre de l'association Cétamada. Lors de la conférence de la semaine dernière, il a évoqué le rôle clé que joue cette espèce dans la lutte contre le réchauffement climatique, en réduisant la quantité de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. En effet, la baleine à bosse est considérée par les scientifiques comme une véritable pompe à carbone, avec une capacité impressionnante de stockage de dioxyde de carbone. Pour les organisateurs du Congrès mondial, le but est de fédérer tous les acteurs de la conservation et de la recherche scientifique, afin de développer des stratégies de préservation des mammifères marins à l'échelle mondiale. A noter que l'événement durera 5 jours d'affilée où des scientifiques en provenance des quatre coins du monde vont partager les résultats de leur recherche pour un renforcement de capacité, des échanges d'expertise. Diverses sessions orales et des ateliers seront au rendez-vous.

Tourisme

Par ailleurs, les baleines à bosse constituent également une des principales attractions touristiques de Madagascar, durant le troisième trimestre de chaque année. C'est l'un des motifs de création de Cétamada, qui signifie étymologiquement " Cétacés de Madagascar ". A noter qu'il s'agit d'une association de droit malgache à but non lucratif fondée en 2009, basée à Sainte Marie, et qui oeuvre dans la conservation des mammifères marins et de leur habitat à Madagascar et dans l'océan Indien. Elle a été mandatée par le ministère du Tourisme malgache depuis 2013 pour encadrer toutes les activités d'observation des mammifères marins afin de garantir un écotourisme baleinier responsable et durable à Madagascar.