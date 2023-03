Madagascar: Reforestation - Des plants améliorés reboisés

Un reboisement utile pour le reverdissement de Madagascar. 7131 jeunes plants ont été mis sous terre à Ampangabe par la grande famille du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique (MESUPRES).

Ces plants sont les résultats de recherches sur les arbres/plants cultivés, qui comprennent des plants indigènes et endémiques à Madagascar et des plants introduits, tels que Milletia Pinata, Baobab Adansonia, Dalbergiat., Jacaranda, Acacia mangium...En tout , 19 types de plants et qui ont tous leurs propres caractéristiques ont été reboisés sur une surface de 1,65ha. " Ces jeunes arbres ont été testés pour résister à différents types de sols et de conditions météorologiques afin qu'ils s'adaptent à tout endroit. Ainsi ces plants sont traités avec les inoculum c'est à dire il y a des bactéries associées aux plantes leur permettent de résister à tous les aléas climatiques ", selon le Pr Herizo Randriambanona, chercheur-enseignant et non moins chef du Département Écosystèmes terrestres auprès du Centre National de Recherche pour l'Environnement (CNRE).

Les plants ont été sélectionnés et préparés auprès du CNRE et du Centre de Recherche Appliquée au Développement Rural ou FOFIFA, qui sont tous deux des centres de recherche sous tutelle du ministère. Le reboisement est une préoccupation majeure, du monde entier, notamment à Madagascar, car la déforestation a des impacts négatifs sur l'environnement, l'économie et la santé des populations locales. Madagascar est l'un des pays les plus touchés par la déforestation, avec un taux de déforestation d'environ 0,44% par an. Les impacts de la déforestation sont nombreux et handicapent les écosystèmes, les communautés locales et l'économie du pays. La déforestation peut entraîner la perte de biodiversité, la diminution des ressources en eau, l'érosion des sols, l'augmentation de l'effet de serre et des changements climatiques, ainsi que la réduction des ressources forestières.