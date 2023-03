Madagascar: FMF - L'élection du président en septembre

2023 est une année électorale pour la Fédération malgache de football (FMF). La commission électorale est constituée pour préparer toutes ses échéances.

L'organisation des élections a été au centre des discussions samedi au domaine de l'Ermitage Mantasoa, lors de l'assemblée générale ordinaire de la FMF. C'est la première et la dernière AGO de ce mandat de 4 ans qui prendra fin au mois de septembre. Cette année était différente de l'AG habituelle, des émissaires des instances internationales du football, entre autres Ahmed M. Harraz et Sanda Rasoamahenina deux représentants de la Fédération internationale de football association (Fifa), M. Almeida Silva Artur, président du Conseil des associations de football en Afrique Australe (Cosafa) et à la fois président de la Fédération football Angolaise, et Ali M. Saïd, président de la fédération comorienne de football et vice-président du Cosafa, et Issoufou Idrissa dit Dennis, conseiller spécial du Cosafa et à la fois membre du cabinet de la Confédération Africaine de Football (Caf).

Durant cette assemblée générale, les 22 ligues existantes étaient toutes présentes. La commission électorale composée de 5 personnes et la commission de recours formée par 3 membres chargée d'organiser les élections des futurs dirigeants ont été constituées. " C'est une année électorale dans tous les démembrements de la fédération entre autres les sections, les ligues et enfin celle fédérale. La commission électorale déterminera le calendrier électoral mais selon les prévisions, l'élection fédérale aura lieu au mois de septembre ", a fait savoir Victorien Andrianony, président de la fédération. Selon les explications de ce numéro un du ballon rond malgache, il est certain que les élections qui se tiendront cette année seront indépendantes, transparentes et inclusives et que tout le monde acceptera les résultats des élections. " Cette AG a montré l'unité au sein de la grande famille du football malgache.

Actuellement, l'aide financière n'est pas encore revenue à la normale. Pourtant, j'espère que la subvention de la Fifa sera réglée d'ici -là ", a-t-il conclu. " Jusqu'à présent, tout se passait bien au sein la fédération et il est important que cette AG ait pu se tenir. Les membres de l'assemblée générale étaient présents. Je ne me prononcerai pas encore sur ma candidature. J'ai encore de la famille, je suis un chrétien et je vais mettre entre les mains de Dieu si je suis candidat à la prochaine élection ", a ajouté Alfred Randriamanampisoa, premier vice-président de la fédération et président de la commission des compétitions.