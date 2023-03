Madagascar: Football / JIOI - La médaille d'or comme objectif pour Madagascar

Madagascar organisera la onzième édition des Jeux des îles de l'Océan Indien (JIOI) avec la participation des 7 îles du 23 août au 3 septembre 2023.

La discipline du football est parmi les 23 à concourir. La fédération malgache de football est prête à défendre les couleurs malgaches durant cette compétition à domicile, par ces équipes nationales masculine et féminine. Pour les sélectionneurs, des candidats ont déjà déposé leurs dossiers de candidature au sein de la fédération. " La Direction Technique Nationale est sur le point de sélectionner ce qui vont diriger les équipes nationales, mais il doit passer par le CE pour être validé " a annoncé Victorien Andrianony, président de la fédération.

De son côté, le Ministère de la Jeunesse et des Sports reste disponible à appuyer la FMF en tant que premier partenaire du développement du sport à Madagascar. La liste des joueurs présélectionnés qui pourrait former l'ossature des Barea de Madagascar lors des troisième et quatrième journées de la qualification au Coupe d'Afrique des Nations (CAN 2023) a fait beaucoup parler sur la toile. " Nicolas Dupuis est entièrement responsable de la sélection et du choix des joueurs qui peut mener à la victoire et au succès. La seule chose que nous attendons c'est la victoire, mais même moi en tant que président de la Fédération, je ne pourrai jamais interférer dans la liste publiée par le sélectionneur ", a-t-il noté.