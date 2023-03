Madagascar: Football / AG FMF - La 'présidentielle' en septembre

Le comité électoral et la commission de recours qui assureront l'organisation des élections de la fédération et ses démembrements ont été mis en place samedi lors de son AGO à Mantasoa.

Le compte à rebours lancé. 2023 sera aussi une année électorale pour la fédération malgache du football (Fmf) et ses démembrements. Le comité électoral et la commission de recours ont été mis en place et validés à l'unanimité par les vingt-deux ligues lors de l'Assemblée générale ordinaire de l'instance nationale, la première et la dernière en quatre années d'exercice ce samedi à l'hôtel Ermitage à Matansoa. "L'organisation des élections est entre les mains de ces deux entités. C'est à elles d'établir le calendrier électoral. L'élection de la fédération est prévue au mois de septembre, précédée bien évidemment de celles des sections et ligues" a évoqué le président de la fédération, Victorien Andrianony.

Le mandat de l'équipe actuelle prendra fin le 23 septembre. Le comité électoral est composé de huit membres tous ou presque des juristes, entre autres Benjamin Tatafraky président du tribunal à Toamasina, Daniel Rakotoniaina président du tribunal à Sava, Beby Fabienne Ralavarisoa magistrat de 1er grade et 1er substitut du procureur, Nirina Jocelyn Randriamparany juriste en profession libérale, Soamiadana Princia Rabetsaroana avocate à Paris, et les trois autres suppléants à savoir Jolce Emilien Maminirina juriste, Maharavo Ratolojanahary administrateur civil retraité et Andrianatohanina Rasamoelina avocat au bureau de Madagascar.

Honorée par la Fifa

La commission de recours est, pour sa part, formée de cinq membres dont trois titulaires à savoir Mamy Ericsson Randriamarison juriste conseiller au Conseil d'État Antananarivo, Andry Fiankinana Andrianasolo juriste profession libérale, Andrianjato Razafindrakoto juriste en profession libérale et deux suppléants : Malement Liahosoa et Jean Yves Rakotoarimanana président de chambre de la cour d'Appel à Toamasina.

Une toute première dans l'histoire, l'AGO de la Fmf a été honorée par la présence de cinq hauts responsables internationaux du ballon rond, deux de la Fifa en l'occurrence Harraz Ahmed et Sanda Rasoamahenina et trois autres du Cosafa, son président Almeida Silva Artur, son vice-président Saïd Ali Athoumad et un de ses conseillers Issoufou Idrissa. Ces derniers ont salué le bon déroulement de l'AGO et la bonne gouvernance de l'équipe actuelle présidée par le premier vice-président de la Fmf. "Leur présence est synonyme de confiance (...) et nous espérons que notre part de subvention va bientôt revenir à la normale" rassure le patron de la fédération. Les membres de ces deux entités vont prochainement se réunir pour élire entre eux le président, vice-président et ainsi de suite avant d'entrer dans le vif du sujet, la préparation et l'organisation des élections.