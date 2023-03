Madagascar: Basket / Alley-Hoop - Les Ankoay homme et dames sacrés

Le tournoi de basket 3×3 " Alley-Hoop " organisé dans le cadre de la célébration des 20 ans de la station RDJ a réuni les amoureux du ballon orange pendant trois jours au Palais des Sports de Mahamasina.

" Cette édition initialement prévue se tenir en décembre a été reportée cette fois-ci et a vu l'engouement des jeunes avec plus de 700 joueurs et joueuses inscrits. Nous donnons rendez-vous aux férus du basket pour la prochaine édition en août " a fait savoir, Tahiana Rasolojaona. L'entrée des équipes nationales seniors hommes et dames a été la plus attendue de ces trois jours. Chez les séniors dames, Christiane, Muriel, Sydonie et Emeranchine du Warriors ont été sacrées championnes sans grande surprise. Les Ankoay dames se sont imposées largement par 21 à 12.

Chez les hommes, les Ankoay ont remporté la victoire contre Cospn 1 par 20 à 18 au terme d'un match intense et serré. La bande à Livio, Elly, Fiary et Arnold Lors du match de gala, l'équipe des femmes journalistes (JOBA) a été battue par les arbitres femmes par 7 à 4. En U23 hommes, SBC a remporté de justesse la victoire par 20 à 19 contre AKBB.