Madagascar: Airtel / Baobab Banque - Un partenariat pour l'inclusion financière

Le secteur bancaire et celui du mobile money sont appelés à jouer un rôle déterminant en matière d'inclusion financière.

Airtel Madagascar et Baobab Banque ont noué un partenariat dont l'objectif est justement de faciliter l'accès de la population aux services financiers.

Aubaine

Un concept simple mais efficace puisque le partenariat officialisé lors d'une cérémonie qui s'est déroulée vendredi dernier au siège d'Airtel à Ivandry permet à tous les clients de ce dernier utilisant le service Airel Money d'effectuer des opérations de dépôt et de retrait d'argent dans toutes les agences Baobab Banque de Madagascar. Le service s'adresse aussi bien aux clients particuliers que professionnels d'Airtel Money. Une aubaine notamment pour les cash points Airtel Money qui pourront dorénavant effectuer un approvisionnement en cash ou en solde auprès de toutes les agences de Baobab Banque Madagascar.

Pour cette dernière, l'opération permet de se rapprocher davantage de l'immense portefeuille clients d'Airtel Money qui, en effectuant leurs opérations dans les agences, peuvent devenir des potentiels utilisateurs des autres services financiers. En effet, même s'ils ne sont pas obligatoirement des clients de Baobab Banque, les clients Airtel Money qui font ses opérations dans les agences Baobab Banque peuvent être informés sur les autres services financiers proposés par cette dernière.

Impact considérable

Et quand on sait que les clients d'Airtel Madagascar se comptent par millions, l'impact de ce partenariat ne pourra être que considérable pour l'inclusion financière et l'utilisation de la monnaie virtuelle. Une manière en somme pour les deux opérateurs de conjuguer leurs expertises pour que l'accès aux services financiers ne constitue plus un frein au développement personnel des individus et du pays. " Ce genre de partenariats avec les institutions financières sont en droite ligne avec notre démarche de promotion d'un nouveau modèle de services financiers plus inclusifs, accessibles à l'ensemble de la population, bancarisée ou non, où qu'elle soit et à tout moment ", a déclaré Eddy Kapuku, Directeur Général d'Airtel Madagascar.

L'opérateur se positionne ainsi comme un stimulateur efficace de l'inclusion financière. Pour Sandrine Mayindombe, Directrice Générale Adjointe de Baobab Banque Madagascar, ce partenariat avec Airtel Money constitue une étape importante dans la volonté de la banque d'offrir un service bancaire pratique, sûr et accessible à tous les citoyens malgaches. " Grâce à cette collaboration, nous sommes heureux d'offrir à nos clients un accès facile à leurs fonds, où qu'ils soient, grâce à leur téléphone portable ", a-t-elle précisé. Un partenariat avantageux pour tous.