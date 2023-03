Madagascar: Mialy Rajoelina - Visite de la caravane médicale

La caravane médicale a enregistré une forte affluence depuis le 27 février. Des offres de soins de proximité sont mises à la disposition de la population jusqu'au 8 mars.

Soulagement

C'est ce que les milliers de personnes ayant bénéficié des prestations de soins gratuites ont ressenti depuis le début de la caravane médicale " sarobidy ny aiko ". Selon le bilan de l'association " Fitia " , 20 323 personnes ont pu bénéficier des prestations jusqu'ici à Antanimenakely, Ampasanimalo, stade Malacam, Ankadikely Ilafy et Ambohidratrimo. Des sensibilisations contre la Violence basée sur le genre (VBG) ont été également organisées à l'occasion où 60 978 personnes ont pu en bénéficier. Hier, le couple présidentiel s'est rendu à Antsonjombe pour constater de visu les prestations de soins offertes sur les lieux. C'est durant cette descente que le chef de l'Etat Andry Rajoelina a donné des consignes de manière à ce que les médicaments prescrits soient conformes aux pathologies des patients.

Parmi les prestations disponibles il y a entre autres la consultation post-natale, la dentisterie, le dépistage du diabète, le dépistage du cancer du sein, la radiographie, l'échographie, le dépistage de l'HTA, le dépistage de l'IST/Sida, le dépistage de la tuberculose et de la Covid-19.

Formation

Ces activités entrent dans le cadre de la célébration de la journée internationale de la femme. Toujours dans la foulée, une formation en cuisine et pâtisserie a été dispensée par le ministère de l'Enseignement technique et de la formation technique aux 460 femmes issues des 23 régions. C'est durant la visite de la Première Dame, Mialy Rajoelina qu'elles ont affirmé être entièrement satisfaites puisque les équipements utilisés tels que le four artisanal ainsi que les ingrédients pour cuisiner et réaliser les gâteaux sont disponibles et faciles à trouver sur le marché au quotidien. La remise de certificat s'est tenue hier au Mining Business Center Ivato. La célébration sera clôturée par un grand carnaval qui verra la participation de plus de 80 000 femmes venant des quatre coins de l'île au Stade Barea Mahamasina.