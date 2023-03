Madagascar: Rempart des faibles, dites-vous ?

La loi est la même pour tous, qu'elle protège, qu'elle oblige ou qu'elle punisse. Un principe emphatiquement affirmé qu'effectivement appliqué par la Justice qui ne repose presque plus sur le pacte social fondé sur la certitude de la naissance de sujets égaux en droit.

La Constitution énonce que " Tous les individus sont égaux en droit et jouissent des mêmes libertés fondamentales protégées par la loi, sans discrimination basée sur le sexe, le degré d'instruction, la fortune, l'origine, la croyance religieuse ou l'opinion ". Dans la pratique, on est en droit - au propre comme au figuré - de se demander s'il n'y a pas des justiciables qui jouissent plus que d'autres de libertés. Notamment en matière de mandat de dépôt qui semble être la règle pour une catégorie de justiciables sans qu'elle représente forcément un danger pour la société ou qui risque de ne pas répondre aux convocations ou de ne pas comparaître le jour du procès.

Dans bien des cas, la détention préventive n'est plus l'exception, surtout pour les plus faibles pour qui la justice n'est plus un rempart. C'est le cas d'une bande de 5 voleurs de 5 oies et de 3 canards surpris " ambodivorona " du côté d'Ambohidratrimo qui devait être enfermée dans une ...cage de prison. Contrairement aux 10 membres d'un réseau de voleurs de terrains déférés devant le Pôle Anti-Corruption qui ont tous bénéficié d'une liberté provisoire, quand bien même les investigations menées par le Bureau Indépendant Anti-Corruption, ont permis de mettre à nu leur mode opératoire.

LP également pour une députée contre laquelle le BIANCO a retenu des charges suffisantes alors que le chauffeur qui avait transporté les rondins de palissandre a fait immédiatement l'objet d'un MD. Qui vole un oeuf, vole un boeuf dit-on. Mais qui vole des terrains pour les revendre à des étrangers ou du bois précieux pour les exporter illégalement, vole quoi ? Et que dire de la Justice qui vole la liberté d'autrui avec des M.D quasi-systématiques.