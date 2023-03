Madagascar: Football-Pro League - Confirmation de Fosa Juniors et du MAMA FC

Le champion de Boeny se détache dans la Conférence Nord de l'Orange Pro League. Mama FC est leader dans le Sud tandis que Elgeco Plus grimpe à la deuxième position.

Pas de changement majeur en terme de classement dans la conférence Nord de l'OPL. Fosa Juniors prend les devants largement avec 21 points à l'issue de la huitième journée ce week-end. Dax et ses coéquipiers ont battu l'AS Fanalamanga au stade Barikadimy sur le score de 1 à 0 grâce à un penalty transformé par Andry Max à la 80e minute. Le champion de Boeny reste invincible et est sur la bonne voie pour les play-offs. Un match très technique, Cosfa et Ajesaia se neutralisent sur le score nul et vierge. Mais cette rencontre a permis aux militaires de garder leur deuxième rang avec 16 points. Malgré le fait que le duel entre Uscafoot et Asa Diana ait été reporté, l'équipe de la Commune occupe toujours la troisième place avec 12 points. Après avoir tenu en échec le Cosfa, la formation Tsaramandroso n'a pas pu tenir tête à Tia Kitra sur le score de 1 à 0. L'équipe majungaise est à la sixième position.

Le classement a été chamboulé dans la conférence Sud. Derrière MAMA FC, leader du groupe, se trouve Elgeco Plus. L'équipe Orange a défait Disciples FC par 1 à 0. Cette rencontre s'est arrêtée à la 3e minute du jeu samedi à By-pass en raison des pluies et a été rejouée hier. L'équipe de Betafo a perdu une place et est désormais au quatrième rang. Zanakala FC, troisième du classement et 3FB Toliara n'ont pas pu se rencontrer ce weekend. Jet Kintana pour sa part a écarté Dato FC par 2 à 1, tandis que CFFA et MAMA FC se sont quittés sur le score de 0-0. Le club MAMA a le droit d'être fier d'avoir Yvon Pascal qui a été élu homme du match.

Tous les résultats de la huitième journée :

Conférence Sud

- Elgeco Plus bat Disciples FC par 1 à 0

- Jet Kintana bat DATO FC par 2 à 1

- CFFA et MAMA FC se neutralisent (0-0)

Conférence Nord

- Tia Kitra bat TFFC par 1 à 0

- Fosa Juniors bat As Fanalamanga par 1 à 0

- Cosfa et Ajesaia se neutralisent (0-0)