Madagascar: Gouvernance de la migration urbaine - Remise officielle du projet entre la CUA et l'OIM

L'Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) a procédé à la remise officielle de la

" Stratégie pluriannuelle pour la gestion et la gouvernance des migrations en lien avec le développement urbain durable et inclusif de la CUA " à la mairie d'Antananarivo. La cérémonie s'est tenue au Carlton Anosy. Ce projet est en effet le fruit d'une collaboration entre la CUA et l'OIM pour affronter l'accroissement de la population urbaine suite à un phénomène migratoire vers la ville. La mise en oeuvre de ladite stratégie s'étalera sur trois ans, de 2023 à 2025. La Commune Urbaine d'Antananarivo est quotidiennement confrontée aux défis de la migration non maîtrisée d'origine rurale ou depuis d'autres villes moyennes.

L'objectif du projet vise à appuyer les efforts de réforme de gouvernance et la vision de développement urbain inclusif et durable, initiées par les autorités municipales. La première phase du projet s'étend sur trois axes stratégiques avec leurs résultats attendus respectifs. Le premier concerne la migration et développement urbain; qui concerne l'habitat des migrants permanents, le contrôle des permis de construire , la réglementation de la mobilité de la ville et surtout la mise en place d'un bureau d'intégration pour orienter et accueillir les nouveaux arrivants temporairement.

Le second volet concerne, la migration et inclusion sociale et professionnelle ; il s'agit de l'amélioration de couverture en infrastructure sociale des migrants. Sur ce, une stratégie de réinsertion sociale adaptée à la ville est fonctionnelle ; une stratégie de réinsertion professionnelle locale des migrants permanents et des résidents est fonctionnelle ; les personnes vulnérables, y compris les femmes, sont accompagnées durant leur migration. Le troisième axe développe la gouvernance multi-acteurs concertée de la migration. Ainsi, des fokotany pilotes constituent des modèles pour la gestion de la vie économique et sociale.

Les fokotany et les arrondissements oeuvrent pleinement dans la gouvernance de la migration en collaboration avec la commune. ; les communes membres du Grand Tana développent un partenariat pour une coordination d'actions de gestion de la migration et de développement urbain et tant d'autres. En outre, la migration et l'urbanisation sont deux réalités qui interagissent et s'influencent de plus en plus l'une l'autre.