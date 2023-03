Algérie: Tabi reçoit le président de l'Union internationale des huissiers de justice

ALGER — Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Abderrachid Tabi, a reçu dimanche à Alger, le président de l'Union internationale des huissiers de justice (UIHJ), Marc Schmitz, à l'occasion de la tenue du Colloque international des huissiers de justice, organisé à Tamanrasset, a indiqué un communiqué du ministère.

"Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Abderrachid Tabi, a reçu dimanche 05 mars 2023 au siège du ministère de la Justice, le président de l'Union internationale des huissiers de justice (UIHJ), Marc Schmitz, à l'occasion de la tenue du Colloque international des huissiers de justice, organisé à Tamanrasset sous le slogan, Modernisation de la profession de l'huissier de justice, un appui à la justice électronique", précise le communiqué.

L'UIHJ est une organisation internationale non gouvernementale, créée en 1952. Elle regroupe, actuellement, 103 organisations et instances de 98 pays, dont l'Algérie. L'union a le statut d'observateur au sein de l'Organisation des Nations unies (ONU) et elle est également membre dans plusieurs organisations et consultant auprès de plusieurs instances internationales.

La rencontre a porté essentiellement sur les voies et moyens de consolider la coopération entre la Chambre nationale des huissiers de justice (CNHJ) et l'UIHJ en matière de modernisation des outils et des procédés de gestion des activités des huissiers de justice en Algérie, en application de la stratégie sectorielle visant à appuyer la justice électronique.