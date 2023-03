Afrique: FESPACO 2023 - 50 pays / 170 films choisis / 218 millions distribués

La 28ème édition du Festival panafricain de cinéma et de la télévision de Ouagadougou (Fespaco) s'est clôturée samedi dernier sur une note positive, a fait savoir le délégué général Alex Moussa Sawadogo.

Faisant l'économie de la 28ème édition, Alex Moussa Sawadogo a fait savoir que le Fespaco a accueilli " des participants en provenance de 50 pays d'Afrique, d'Amérique et d'Europe et organisé 350 séances de projection dans les salles de cinéma et 36 hors les murs ". Il a indiqué que " 1200 films ont été inscrits pour cette édition 2023 et que le comité de sélection en a choisi 170 répartis dans 12 sections ".

Alex Moussa Sawadogo d'ajouter : " Plus de 218 millions de francs CFA ont été distribués pour le palmarès officiel et les prix spéciaux ". Au registre de la participation, Mr Sawadogo affirme que le Fespaco a recensé " 10 mille personnes accréditées, 213 professionnels du cinéma, 1328 journalistes et 95 directeurs de festivals ". Le président de la transition, le capitaine Ibrahima Traoré a pris part à la cérémonie de clôture de cette 28ème édition.