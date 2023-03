Sénégal: Concertation nationale sur la gestion des recettes issues de l'exploitation du pétrole et du gaz - Le souci du consensus national

Dans un souci d'une bonne gouvernance des ressources pétrolières et gazières, le chef de l'Etat Macky Sall a présidé, à Diamniadio 2022 une concertation nationale sur la gestion des recettes issues de l'exploitation du pétrole et du gaz. Etaient présents à cette journée des acteurs politiques, des religieux, des coutumiers, la société civile, le secteur privé.

Lors de cette rencontre de réflexions, le chef de l'Etat a indiqué que cette concertation s'inscrivait dans son ambition de garantir une gestion prudente, inclusive et durable de nos ressources pétrolières et gazières...L'objectif était de construire un consensus autour de la gestion des recettes issues de l'exploitation du pétrole et du gaz, de promouvoir la transparence et de partager toutes les informations sur le secteur pétrolier et gazier du Sénégal. Ainsi, de l'avis du Président Macky Sall, cette journée de concertation marquerait une étape importante dans le processus d'exploitation des hydrocarbures du Sénégal.

A dite vrai, la découverte des hydrocarbures a fini par profondément restructurer le débat économique et politique au Sénégal. Et cela d'autant que les secteurs pétroliers et gaziers devraient porter la croissance à deux chiffres sur 20 ans. Si tout va dans le bon sens, le Sénégal pourrait même, selon des analystes, devenir dans les 10 ans un pays émergent. Les énormes retombées attendues seraient même devenues, disent certains esprits, un enjeu de cristallisation autour de la présidentielle de 2024 et de la magistrature suprême. Reste maintenant à souhaiter que les diverses concertations menées au plan national puissent nous éviter le "syndrome hollandais" et la pseudo-malédiction du pétrole.