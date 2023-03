Sénégal: Un peu de retenue, les gars !

opinion

Dans une de ses récentes sorties, le Directeur général de la Radio Télédiffusion Sénégalaise (Rts), Racine Talla, a déclaré que si jamais il arrivait au Président Macky Sall de vouloir renoncer à briguer un troisième mandat, ils (les membres de l'Apr et de Benno) n'auraient d'autre choix que de lui tordre le bras afin de l'y contraindre.

Souleymane Ndiaye, Directeur général de la Société d'Aménagement de la Petite Côte (Sapco), d'être plus délirant. Pour lui, le Président Sall doit absolument se représenter. Et si le pays doit brûler, eh bien qu'il brûle, a-t-il asséné.

MM Talla et Ndiaye mettent tous deux en avant le fait que, selon eux, la candidature du Président Sall est une "exigence sociale" à laquelle ce dernier ne saurait se soustraire. De ce point de vue, d'ailleurs, on aimerait bien savoir quelles études et quels sondages attestent de cette "exigence sociale" qui, nous l'espérons, ne se fonde pas uniquement sur des illusions d'optique.

Les points de vue de Talla et Ndiaye sont partagés par l'essentiel des membres du camp présidentiel où la question du troisième mandat (et plus) du patron de l'Apr est un absolu et une idée fixe. Pas de plan A, ni de plan B, encore moins de plan C, ont-ils dit. Il faudra juste rappeler ici à nos "amis" de Benno que rien n'est plus dangereux qu'une idée quand on a qu'une... idée.

C'est dire que pendant que le Président Sall pédale dans la semoule, certains de ses camarades à l'esprit biscornu se font plaisir en jetant de l'huile sur le feu. Les propos de Souleymane Ndiaye sont tout simplement inadmissibles parce que tout à fait irresponsables. Ils témoignent d'un manque de respect à l'égard de nos institutions, puisque c'est le Conseil Constitutionnel qui, in fine, est a priori désavoué.

Mais le Dg de la Sapco a clairement conscience, en tenant ce discours calembredaine, que rien ne pourrait lui arriver du fait qu'il se situe du "bon côté". Parce que dans ce pays, l'indignation est sélective et les interpellations arbitraires et ciblées. Jusqu'à quand ?