Ile Maurice: Réseaux sociaux l Sun Power, Sun TV & Co. - Aube et crépuscule

Ce n'est pas la première fois que la police se retrouve en présence d'une plainte concernant une page Facebook avec le mot "sun" dans son intitulé. Ce n'est pas non plus la première fois que l'enquête semble prendre une éternité et mène nulle part. Comment fonctionnent ces pages ?

Elles sont comme des têtes de l'Hydre (NdlR, créature issue de la mythologie grecque, possédant plusieurs têtes qui se dédoublent lorsqu'elles sont tranchées, chacune de ses têtes souffle une haleine mortelle même lorsqu'elle dort). Ainsi, à chaque fois qu'une de ses pages disparaît, plusieurs autres font leur apparition. Au début, c'était Sun Power, qui avait publié un mème sur l'arrestation de Bruneau Laurette des semaines avant l'événement. Au niveau des Casernes, l'éternel "non, nou pa o-kouran sa post-la". Lorsque la police a été mise au courant, la page a tout simplement disparu. Mais Sun TV a pris la relève. Encore une fois, des attaques contre ceux qui sont perçus comme des opposants au pouvoir en place. Plusieurs journalistes et des avocats étaient visés. La cible : toujours Bruneau Laurette, accusé d'être un trafiquant de drogue. Mais aussi des journalistes et des avocats.

Un post de cette page est même repris - consciemment ou inconsciemment - par le Premier ministre à l'Assemblée nationale pendant les débats sur le cannabis médical. Une plainte plus tard, la page disparaît. Et lorsque la page n'est plus là, l'enquête devient plus difficile, dit-on. Les jours passent, les pages se multiplient. Récemment, il y a eu Sun TV News. Le Directeur des poursuites publiques (DPP) est accusé d'être un "narco DPP". Les magistrats sont accusés d'être de connivence avec le monde entier. Des liens de parenté sont fabriqués entre protagonistes. Le post a été rapporté à la police, et encore une fois, plus de Sun TV News. Mais Power Raising Sun est là pour prendre la relève. Tout comme The Sun Emperor Pause Café...

Modus operandi

Les pages "opérationnelles" ne font pas de grandes révélations, mais misent davantage sur des mèmes basiques d'opposants au pouvoir. On y voit Devanand Ritoo et Navin Ramgoolam en conversation, Sherry Singh sur une plateforme en cuivre et autres. Concernant le DPP, toujours la forme interrogative, mais avec une "protection" en plus. Pas de noms, mais des rébus élémentaires du type "Ah!!"... et des nouilles. Il faut cependant faire ressortir que récemment, plusieurs postes des pages actives ont été enlevés.

Les pages éphémères postaient tous de la même manière : la forme interrogative. Narco DPP ? Est-ce le ruling de la magistrate a été écrite par quelqu'un d'autre ? Est-ce un complot planifié ? Il n'y a jamais de réponses. D'ailleurs, dans une autre vidéo qui circule sur WhatsApp, même chose. Est-ce que le DPP a déjà été condamné ? Et d'autres questions, moins pertinentes et très "vey zafer" : Est ce que ses proches ont un magasin à Rose-Hill ? Toutes les pages ont promis des révélations fracassantes avant de disparaître. Mais il n'y a jamais rien eu. Est-ce qu'on va devoir "atann, nou gété" ?

Attendons voir.