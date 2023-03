Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 07 Mars 2023

Mali : Lutte contre le terrorisme - Choguel Kokalla Maïga réitère la position du Mali à l’Onu

Les rapports entre l’Organisation des Nations unies (Onu) et notre pays connaissent quelques soubresauts. Mais, dans le fond, les autorités de la Transition et le patron de l’Onu font presque la même appréciation de l’impact des stratégies déployées dans le but de contenir la menace terroriste. En effet, lors d’une audience qu’il a eue samedi avec le Premier ministre à Doha, Antonio Guterres a reconnu que les solutions proposées jusque-là ne « sont pas satisfaisantes ». Ces discussions entre les deux personnalités se sont déroulées en présence du ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Abdoulaye Diop et de l’ambassadeur du Mali auprès de l’Onu, Issa Konfourou. Selon le chef du gouvernement, les échanges ont été francs avec le secrétaire général des Nations unies qui a montré qu’il a une bonne connaissance de l’histoire et de la géographie du Mali. (Source : l’Essor)

Côte d’Ivoire : Jif2023- La commune de Yopougon va accueillir les manifestations

La commune de Yopougon va accueillir, le jeudi 30 mars 2023, la célébration officielle de la Journée internationale de la femme (Jif) en Côte d’Ivoire, avec pour thème « Innovation technologiques et digitales : leviers pour l’inclusion sociale et économique des femmes et des jeunes filles en Côte d’Ivoire » Cette célébration sera placée sous le parrainage de la Première dame, Dominique Ouattara, rapporte une note d'information du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant (Mffe) transmise à l'Aip, dimanche 5 mars2023

Niger : Insécurité- Attaque d’un commissariat de police à Makalondi

À Makalondi, dans le Gourma nigérien, le commissariat de police a été attaqué cette nuit par un groupe jihadiste. Aucun policier n’a été tué, mais le bâtiment a été pillé et incendié. Après un an d'accalmie, cette région, frontalière du Burkina Faso, était en alerte depuis plusieurs semaines. (Source : Rfi)

Togo : Justice militaire- Des magistrats nommés

Au Togo, quelques mois après la modification par la représentation nationale du code de justice militaire et du statut des personnels et auxiliaires des juridictions militaires, un nouveau pas vers l’opérationnalisation de l’organe vient d’être franchi. Le 27 février 2023, le président togolais, Faure Gnassingbé a nommé des magistrats qui siégeront au Tribunal militaire et à la Cour d’appel militaire. LeTribunal militaire sera présidé par le magistrat Awal Ibrahim, jusque-là, Vice-président de la Cour d’Appel de Lomé. Il aura pour assesseurs les magistrats Kossi Folly et Mondou Laré, tous deux, des conseillers à la Cour d’appel de Lomé.Quant à la Cour d’appel militaire, elle sera présidée par Kokou Amégboh Wottor, président de la Cour d’appel de Lomé avant sa nomination. Il sera assisté de trois assesseurs notamment Ouro-Onaou Kondo, Kosi Edzolevo et Kossivi Egbetonyo, ex-ministre de la culture. (Source : alome.com)

Burkina Faso :Fespaco 2023 - Le ministre en charge de la Culture dresse un bilan positif

37 000 cinéphiles, 10 000 festivaliers accrédités, venant d’une cinquantaine de pays, 1 328 journalistes, 2 400 professionnels, 507 stands d’exposition… Au lendemain de la clôture du plus grand festival de film africain, le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo tire de grands motifs de satisfaction. Il a relevé notamment le « succès populaire » des cérémonies d’ouverture et de clôture pilotées par le chorégraphe, Serge Aimé Coulibaly qui a permis de rendre hommage aux Forces de défense et de sécurité (FDS), aux Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) et aux populations qui font face avec détermination à l’hydre terroriste. Tous les acteurs doivent s’interroger pour définir les meilleurs mécanismes dans l’espoir de voir un Burkinabè remporter l’étalon d’or de Yennenga peut-être à la 29e édition. », a-t-il affirmé. (Source : aouaga.com)

Guinée : Contestation- L’Anad prête à sursoir à la marche mais à une condition…

Une délégation du Secrétariat général des affaires religieuses a rencontré le lundi 6 mars 2023, des responsables de l’Anad, une coalition politique dirigée par l’ancien premier ministre Cellou Dalein Diallo.Ces religieux conduits par Elhadj Karamo Diawara ont formulé une requête à leurs interlocuteurs. À savoir, sursoir à la manifestation projetée le 09 mars à Conakry par les forces vives. L’objectif principal est de prévenir d’éventuelles violences ou effusions de sang en Guinée, selon le secrétaire général aux affaires religieuses.« Nous avons jugé nécessaire d’intervenir en tant que religieux issus de toutes les confessions religieuses. On est venu écouter et identifier tous les points de divergence. « Ils nous ont demandé de sursoir à notre manifestation du 9 mars et de leur accorder un peu temps (…) Pour que nous puissions sursoir à la manifestation, il faut que toutes nos revendications soient prises en compte. Sans ces préalables croyez-moi que la manifestation reste maintenue. C’est non négociable », a tranché Diabaty Doré, porte-parole de circonstance de l’Anad.(Source : Africaguinee.com)

Gabon : Le Pdg à la veille de son 55è anniversaire- Engourdissement, motus et bouche cousue !

Créé le 12 mars 1968 à Koulamoutou dans la province de l’Ogooué-Lolo, le parti ayant pris ses quartiers à Louis, à Libreville, n’avait pas habitué ses militants à un silence aussi assourdissant et à la sobriété que l’on note aujourd’hui à moins de six jours de son 55ème anniversaire. Le parti au pouvoir enregistrerait-il quelques soucis dans son fonctionnement ? Atone, muet, silencieux au sujet de l’organisation de la célébration de ses 55 ans ! Le Pdg serait-il fragmenté par une multiplicité d’unités rendant la machine difficile à gouverner ? Dansles couloirs de la maison Pdg, les interrogations ne manquent point. (Source : alibreville.com)

Rca: Actions humanitaires- Le Hcr étudie les possibilités de retour des centaines de milliers de réfugiés et déplacés

En Centrafrique, une mission conjointe du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) et de la Banque africaine de développement a séjourné la semaine dernière dans le pays. L’objectif de cette mission est d’évaluer la situation de plus d’un million de déplacés internes et celle des réfugiés pris en charge depuis une décennie par le Hcr afin de proposer une réponse adéquate. Plus d’un million de Centrafricains sont déplacés internes ou réfugiés, selon les chiffres du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés. Insécurité, manque de moyens financiers et enjeux humanitaires font partie de nombreuses limites à un retour sûr et durable. (Source : Rfi)