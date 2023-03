Gabon: National Foot J11 - Mangasport nouveau leader, Lozosport bon dernier

La National Foot 1 dans sa 11e journée a livré ses résultats sur l'ensemble des pelouses du pays. Si Mangasport prend la tête du championnat, L'USB quand à lui a perdu sur ses installations face à 105, et Lozosport voit de plus en plus la deuxième division lui tendre les bras.

6-2, c'est la défaite de Lozosport face au CF Mounana samedi dernier. Le club de Koulamoutou a complètement sombré en deuxième période en encaissant 5 buts en 25 minutes. Une véritable déculottée pour Lozosport qui reste bon dernier du championnat, tandis que le CF Mounana remonte au classement à la 3e place.

Mangasport a quant à lui battu le promu CSB au stade Pierre-Claver Divoungui sur le score de 0-2, avec un Samson Mbingui élu une nouvelle fois homme du match. Le CS Bendjé perd par la même occasion la tête du classement au profit de son adversaire du jour.

Par contre, à Bitam, l'USB a été surpris à domicile (0-1) par le FC Canon 105 ; une défaite amère, la deuxième de la saison et la première à domicile pour les Bitamois qui restent coincés à la 6e place à 4 points du leader Mangasport. L'AO CMS a également surpris Vautour Club en les écrasant (0-4). Une contre-performance pour les Policiers qui perdent pour les troisième fois de la saison.

Le champion sortant, ASO Stade Mandji s'est imposé contre AS Dikaki (2-0), et s'empare de la deuxième marche du podium à 1 point de Mangasport, avec un match en retard. Lambaréné AC sort peu à peu de la zone rouge surtout après sa victoire sur l'Union Sportive d'Oyem (2-0). Le club oyémois dont les résultats deviennent très inquiétants occupent l'avant-dernier place avec 8 points, à deux points du premier non relégable Bouenguidi sports (10 points), qui lui a perdu contre Missile FC (1-0).