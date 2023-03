Gabon: Serie B italienne - Anthony Oyono décisif pour son retour dans le 11 entrant

Le latéral droit gabonais de Frosinone, équipe de deuxième division italienne, a été accrédité d'un bon match face à Venezia. Anthony Oyono, passeur décisif a bien marqué son retour en tant que titulaire.

Frosinone a remporté son match (3-0) contre Venezia, et l'international gabonais a offert une passe décisive à son coéquipier Samuele Mulattieri à la 50e minute de jeu. Cantonné sur le banc de touche depuis trois rencontre, Fabio Grosso, le coach des Giallazzurri a décidé de titulariser le Gabonais et de lui redonner du temps de jeu. Et Oyono en a bien profité.

Le défenseur de 21 ans a été solide sur son flanc droit et à bien montré à son entraîneur qu'il pouvait toujours compter sur lui pour le reste de la saison. Auteur de 2 passes décisives en 9 rencontres de championnat, Anthony Oyono s'est bien adapté à ce nouveau monde un an après son arrivée en Italie. L'ancien joueur de Boulogne-sur-mer est en forme tout comme son club, leader de Série B et bien parti pour accéder à la Série A la saison prochaine.